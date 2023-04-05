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Яя Туре об Эль Класико: Реал боятся все в Европе, а Мадрид боится Барселону
Считает, что победит "Барса"
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре прокомментировал предстоящее Эль Класико. Он считает, что победят "сине-гранатовые".
– В Кубке состоится матч "Барса" – "Реал", чего ты ждешь от этой игры?
– У "Барселоны" есть преимущество. Это будет напряженное противостояние, но оно может быть взрывным. Хотя у "Барселоны" и есть преимущество, им будет трудно. Конечно, учитывая их великолепную форму, я думаю, что они смогут пробиться в финал. Я надеюсь, что они пройдут, но случиться может все что угодно. Никто не знает!
– В первом матче "Барса" взяла верх благодаря голу Кессиэ, не сыграв при этом великолепно. Как ты к этому отнесся?
– Очень хорошо. Как болельщику "Барсы", мне нравится побеждать "Мадрид". Первый матч завершился с отличным результатом – 1:0 на Бернабеу, и теперь все, что им ("Барсе") нужно сделать, это добиться ничьей.
– Должна ли "Барселона" играть открыто, чтобы решить исход противостояния, или они могут позволить себе играть на результат?
– Я не знаю, как все обернется на самом деле, но ясно, что для "Барсы" самое главное – побеждать и играть хорошо. Надеюсь, она выиграет, но я думаю, что победа будет за той или иной командой. Ничьей не будет. Хозяева – в большей степени фавориты, и я думаю, что они добьются победного результата в самом начале.
– Похоже, у "Мадрида" настрой на камбэки сильнее, чем у "Барсы", ты согласен?
– Да, это так. "Мадрид" всегда обладал такой силой, и мы это знаем. У них есть качества и менталитет, которые очень отличаются (от других команд). Всякий раз, когда я играл против «Реала», складывалось впечатление, что они могут победить. У них менталитет победителей и борцов. На последних минутах они изо всех сил стараются победить.
В Европе все команды боятся "Мадрид", но "Мадрид" боится "Барселону". И так было всегда, – сказал Яя Туре.
Встреча начнется в 22:00. В первом поединке четвертьфинала Кубка Короля "Барселона" в гостях одержала победу со счетом 1:0.
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