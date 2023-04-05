Атакующий состав Реала на выезд в Барселону – составы команд на Эль Класико в ответном матче 1/4 финала Кубка Короля

Стали известны составы команд на Эль Класико ответного матча 1/4 финала Кубка Короля. "Реал" с "Барселоной" разыграют выход в полуфинал в 22:00.

Состав "Барселоны":

1 тер Штеген М. (В)

23 Кунде Ж.

4 Араухо Р.

17 Алонсо М.

28 Бальде А.

19 Кессье Ф.

5 Бускетс С. (К)

20 Роберто С.

22 Рафинья

9 Левандовский Р.

30 Гави

Состав "Реала":

1 Куртуа Т. (В)

2 Карвахаль Д.

3 Милитан Е.

4 Алаба Д.

12 Камавинга Е.

10 Модрич Л.

8 Кроос Т.

21 Родриго

15 Вальверде Ф.

20 Винисиус Жуниор

9 Бензема К. (К)

Первый поединок завершился победой "Барселоны" на Сантьяго Бернабеу со счетом 1:0.