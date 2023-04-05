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Атакующий состав Реала на выезд в Барселону – составы команд на Эль Класико в ответном матче 1/4 финала Кубка Короля

Испания
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Атакующий состав Реала на выезд в Барселону – составы команд на Эль Класико в ответном матче 1/4 финала Кубка Короля

Фото: twitter.com/realmadrid

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Стали известны составы команд на Эль Класико ответного матча 1/4 финала Кубка Короля. "Реал" с "Барселоной" разыграют выход в полуфинал в 22:00.

Состав "Барселоны":

  • 1 тер Штеген М. (В)
  • 23 Кунде Ж.
  • 4 Араухо Р.
  • 17 Алонсо М.
  • 28 Бальде А.
  • 19 Кессье Ф.
  • 5 Бускетс С. (К)
  • 20 Роберто С.
  • 22 Рафинья
  • 9 Левандовский Р.
  • 30 Гави

Состав "Реала":

  • 1 Куртуа Т. (В)
  • 2 Карвахаль Д.
  • 3 Милитан Е.
  • 4 Алаба Д.
  • 12 Камавинга Е.
  • 10 Модрич Л.
  • 8 Кроос Т.
  • 21 Родриго
  • 15 Вальверде Ф.
  • 20 Винисиус Жуниор
  • 9 Бензема К. (К)

Первый поединок завершился победой "Барселоны" на Сантьяго Бернабеу со счетом 1:0.

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В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
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