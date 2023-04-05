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Атакующий состав Реала на выезд в Барселону – составы команд на Эль Класико в ответном матче 1/4 финала Кубка Короля
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Фото: twitter.com/realmadrid
Стали известны составы команд на Эль Класико ответного матча 1/4 финала Кубка Короля. "Реал" с "Барселоной" разыграют выход в полуфинал в 22:00.
Состав "Барселоны":
- 1 тер Штеген М. (В)
- 23 Кунде Ж.
- 4 Араухо Р.
- 17 Алонсо М.
- 28 Бальде А.
- 19 Кессье Ф.
- 5 Бускетс С. (К)
- 20 Роберто С.
- 22 Рафинья
- 9 Левандовский Р.
- 30 Гави
???? ¡Nuestro XI para #ElClásico!— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 5, 2023
???? ¡Vamoooossss! pic.twitter.com/uhPTMyScSO
Состав "Реала":
- 1 Куртуа Т. (В)
- 2 Карвахаль Д.
- 3 Милитан Е.
- 4 Алаба Д.
- 12 Камавинга Е.
- 10 Модрич Л.
- 8 Кроос Т.
- 21 Родриго
- 15 Вальверде Ф.
- 20 Винисиус Жуниор
- 9 Бензема К. (К)
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial para #ElClásico!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 5, 2023
???? @FCBarcelona_es@UnicajaBanco | #CopaDelRey pic.twitter.com/lRri7ZJNqH
Первый поединок завершился победой "Барселоны" на Сантьяго Бернабеу со счетом 1:0.
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