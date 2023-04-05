Фанаты Барселоны скандировали фамилию Месси во время Эль Класико

Боельщики "Барселоны" на 10-ой минуте Эль Класико в 1/4 финала Кубка Короля скандировали "Месси! Месси". В последнем матче "ПСЖ" с "Лионом" (0:1) аргентинца освистали фанаты "парижан".

Лео выступал за "Барселону" именно под 10-м номером. Он покинул клуб летом 2021-го. Его не смогли зарегистрировать из-за потолка зарплат Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Месси отклонил второе предложение контракта от "ПСЖ" и хочет вернуться в "Барселону".

В этом сезоне Месси провел за "ПСЖ" 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач. Его контракт с "Парижем" истекает в конце сезона.