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Кубок короля. Барселона - Реал 0:4. Мадрид триумфально вышел в финал

Испания
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(2 голосов)

Капитуляция каталонских запасных

Кубок короля. Барселона - Реал 0:4. Мадрид триумфально вышел в финал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gongora/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" не просто отыграл домашние 0:1, но и разбил "Барселону" на глазах ее болельщиков, выйдя в финал Кубка короля.

Еще накануне матча список травмированных каталонцев намекал на такой исход. Педри и де Йонг - наиболее качественные помощники Бускетса в центре; Кристенсену нет равноценной замены; Дембеле в топ-матчах ярче Рафиньи.

Без своих лидеров "Барса" резко потеряла в качестве и хватило ее только на первый тайм - да и то она его проиграла. Ну, а уже второй - тихий ужас.

Если вкратце по событиям, то их в начале было немного. "Барса" стремилась задавать ритм, но ее ставка на Рафинью провалилась - бразилец проиграл абсолютно все дуэли Камавинге. Также по традиции затерялся в топ-матче и Левандовский.

Поскольку и Мадрид долго молчал, игра шла без моментов, и лишь на 46-й минуте взорвалась. Роберт внезапно пальнул в угол, но Куртуа достал, а в ответной контратаке Бензема и Винисиус внесли мяч в сетку.

Гол в раздевалку окрылил Мадрид, а "Барса" наобоот - как будто сдулась. Во втором тайме исчезли контроль, движение без мяча, даже привычна агрессия Гави. Модричу позволили без сопротивления добежать до штрафной и скинуть под удар Бензема - конечно, Карим такое забил.

Еще 8 минут - и он уже оформил дубль. На сей раз, подвел Кессье, наступивший на ногу Винисиусу на углу штрафной и привезший пенальти.

Фактически, это и был конец, ведь на лавке у Хави сидели только абсолютно безнадежные персонажи. Выход Феррана Торреса и Ансу Фати в 2023 году мог бы изменить матч УПЛ, но Эль Класико - это даже не смешно. В концовке Карим Бензема забил еще и четвертый гол, став первым игроком "Реала" со времен Ивана Саморано, который сделал хет-трик на "Камп Ноу". Исторично!

Учитывая, что в финале Мадрид ждет скромная "Осасуна", без трофея "Сливочные" уже вряд ли останутся. Ну, а "Барсе" надо думать над летними трансферами - и не только игроков, но и медиков. Уже энный сезон подряд на "Камп Ноу" чересчур много травм и особенно рецидивов - так они и в будущем не смогут бороться на несколько фронтов.

1/2 финала Кубка короля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал" - 0:4

Голы: Винисиус, 45+1, Бензема, 50, 58 (с пенальти), 81

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Маркос Алонсо (Эрик Гарсия, 66), Бальде - Кессье (Фати, 60), Бускетс, Роберто - Рафинья (Ферран Торрес, 66), Левандовский, Гави

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга - Вальверде, Кроос, Модрич (Чуамени, 87) - Родриго (Асенсио, 74), Бензема (Начо, 89), Винисиус (Себальос, 87)

Предупреждения: Роберто, 10, Гави, 26, Ферран Торрес, 76, Араухо, 84, Бальде, 86, Фати, 90 - Винисиус, 26, Карвахаль, 71, Алаба, 86, Милитао, 88

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В статье: Барселона Кубок Испании Реал (Мадрид)
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Комментарии (53)
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Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 01:03
Кстати, вчера чудесным образом руководство Ла Лаги во главе с мадри@асом Тебасом сняло все претензии к Барсе по делу Негрейры. И, о, чудо! вчера же была оглашена заявка Барсы на ЭК, где не было практически здоровых (а для дураков якобы до сих пор травмированных) Дембеле, Педри и Де Йонга. Думайте мозгами господа, а не, извините, ж0пой. Это же Испания, господа. Это же Ла Лига. Самый честный и некоррумпированный чемпионат в мире. После Чукра.
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0
0
Dr. House (Поділля)
06.04.2023 в 01:02
Згвалтуванням барсотушки задоволений!!!. Дуже прикольнуло як там внизу барсодрочери-тридвараси не можуть шляпу між собою поділити
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 01:04
Где ты раньше было, чудо? приползло оно, тьфу нах..
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0
0
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Campeón
06.04.2023 в 00:45
наф-наф, вилазь позорнік
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+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 00:35
Барселиниуc (землянин) 04.04.2023 в 22:43 Мой внутренний голос мне говорит, шо между руководством Барсы и Реала произошёл договорняк и Реал завтра победит, а Бензема забьёт дважды. Не знаю.. Я его стараюсь не слушать, а он всё говорит и говорит...
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0
-3
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Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 00:36
Бензема забил трижды. Извините.
Ответить
0
-3
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
06.04.2023 в 00:42
Бред!
+3
-1
La Scala (Milano)
06.04.2023 в 00:36
Звернися до психіатра...
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+2
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 00:38
Я уже у них был и меня давным давно выписали. Ты здесь недавно и не мог этого знать.
0
-3
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
06.04.2023 в 00:45
Землянин признайся, несколько сотен на Реал закинул?))))
Ответить
+3
-1
avatar
Campeón
06.04.2023 в 00:48
з мамкиної пенсії
+2
-1
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
06.04.2023 в 00:46
Комменты не проходят, я спать!
Ответить
+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
06.04.2023 в 00:34
Если бы имел место так наз. "договорняк" то была бы и режиссура, и счет был бы порядка 0-1, или 1-2 с доп. временем, с пенальти, и т.д. Сегодня был элементарный вынос откровенно слабого соперника. А почему он сегодня такой слабый ? Проблемы не наши и не в Мадриде. А в городе Барселона. О судьях - это даже не смешно, ибо повторяется из матча матч.
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+2
-1
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Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 00:33
Барселиниуc (землянин) 04.04.2023 в 18:49 Мрачные у меня предчувствия, мрачные... Думаю огнетушители мадри@асам завтра не понадобятся. Хочу ошибаться.
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0
-3
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Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 00:32
Барселиниуc (землянин) 04.04.2023 в 17:32 А вообще это очень похоже на слив. Дембеле, Педри и Де Йонг могли бы выйти в самом важном матче сезона из оставшихся.
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0
-3
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Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 00:31
Барселиниуc (землянин) 04.04.2023 в 17:29 Вечно надеяться на удачу глупо. Самонадеянный дурак Хави надеется.
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0
-2
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Campeón
06.04.2023 в 00:33
бaрсeлox, не засмічуй ефір своїм мичанням
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+2
-1
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Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 00:34
Да нет уж, читай сс.учара, читай.
0
-3
La Scala (Milano)
06.04.2023 в 00:34
Ти Хавіненависник? А що ти в житті зробив корисного, щоб мати право так базікати про видатного гравця і тренера, який після чотирирічного застою майже привів Барсу до чемпіонства на фоні фінансової кризи та недолугих президентів?
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+2
-1
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Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 00:30
Барселиниуc (землянин) 04.04.2023 в 17:25 Не вижу причин для веселья, завтра Хави просрёт кубок Испании.
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0
-3
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Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 00:29
Итак, понеслась... Барселиниуc (землянин) 04.04.2023 в 15:59 Это ж0па. Мадри@асы, кубок ваш.
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0
-3
La Scala (Milano)
06.04.2023 в 00:21
Цікаво, а де той дурникуватий барсофанатік?))
Ответить
+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
06.04.2023 в 00:25
Який саме? Бо такий там не один.
Ответить
+3
-1
La Scala (Milano)
06.04.2023 в 00:29
. Я про того , якого тут оленем звуть. Хоча зауваження слушне)))
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
06.04.2023 в 00:38
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+1
-1
La Scala (Milano)
06.04.2023 в 00:19
Відпочивший Реал відомстив Барсі за минулорічну перемогу із таким же рахунком над втомленим Реалом також без ключових гравців. Все в світі відбувається циклічно. Так і пуйло здохне в бункері як і його вчитель.
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+4
-1
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Romantíco777 (Alicante)
06.04.2023 в 00:17
Ну що там, Перес знову все купив, Гаві пожалів мадридистів, а забивав не Бензема а вітер респекту від Барселони???
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+4
0
metall5291 (Kharkiv)
06.04.2023 в 00:17
Разгромом и последующим выносом тела удовлетворен более чем. Но не расслабляться перед финалом. Будущая Осасуна посильнее нынешней Барселоны. Я не шучу, отнюдь. Такие бестрофейные команды, если уж попадают в высокую стадию кубка, бьются как звери, не жалея ни себя ни соперника. Примеров есть куча, не буду здесь приводить. Вот и Реалу - не заразиться бы вирусом "сыграть на классе". Что касается Барсы - она надорвалась в борьбе за чемпионство. Там нет ни глубины состава, ни запаса прочности, ни авторитетного тренера. Некоторые из барселонцев мечтают вернуть некоего Месси. Тогда будет полный полярный песец. Я не такой враг футбольному клубу Барселона, как эти некоторые его болельщики. Всех Реалистов - с победой.
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+4
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Spokoyno (Київ)
06.04.2023 в 00:03
А все Олег винен накаркав блін Тому в вийшла Барса не виграти, а відбитися Трошки фарту у гостей та суддівські хитрощі Чотири складові провалу блау-гранос.
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0
-2
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Campeón
06.04.2023 в 00:05
суддівські хитрощі - це те що арахую не дали червону за неспортивну поведінку?
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+2
-1
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hrdhrd (Украина)
06.04.2023 в 00:07
Ну Гави в предыдущем Класико не дали за удар Себальоса исподтишка, так чего тут Араухо давать. Негрейра же еще виновным не признан, продолжает бабки отрабатывать
+2
0
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Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 00:11
Успокойтесь шановный, это был договорняк на уровне руководства. О чём я вам здесь и пытался объяснить два дня подряд. Лично я не волновался, когда я смотрел матч, я уже знал, шо Барса проиграет, играя ТАКИМ составом. И ещё... Помните я писал, шо Реал втопчет Барсу в газон, если сильно этого захочет? И шо вы мне ответили?
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Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 00:03
Такой итог матча уже был заранее предрешён и запрограмирован, когда ПОЧЕМУ-ТО! не были включены даже в заявку практически готовые играть Дембеле, Педри и Де Йонг. Чистейший воды слив. Слив взамен на ЧТО-ТО...
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+2
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Campeón
06.04.2023 в 00:07
так карта сльозу любить? виходить на барселoxa це не розповсюджується
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
06.04.2023 в 00:01
Мої поздоровлення найкращому клубу світу! Славні традиції Dynamo Kyiv , пиз..ти Барселону на Камп Ноу як цуценят. Не дарма у дурника барселініуса щось там свербіло
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+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.04.2023 в 00:01
эх, до пеналек не дотянули лашары...)))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.04.2023 в 00:07
Ну один притянули
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.04.2023 в 00:08
этот должен был быть после допвремени))))
0
-2
oda1979 (Запорожье)
06.04.2023 в 00:01
К ЛЧ готовы!
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hrdhrd (Украина)
06.04.2023 в 00:00
Красиво, душевно Вот и апрель, вот и долгожданная форма Мадрида, прям к решающим стадиям ЛЧ. Конечно, Ла Лига уже проиграна, но то таке. Папа Карло замахивается на повторение сезона 13/14, с Кубком Короля и Лигой Чемпионов Крутейший хет-трик Карима Зе Дрима мистеру Пересаженные волосики на Спотифай Арене, но отдельно хочется выделить и Камавингу. Пусть у себя в карманах посмотрит, там где-то Рафинья завалялся А вот Араухо разочаровал, оказывается он джентльменом быть умеет только при победах. Собственно, как и другие игроки Барселоны - как только проигрыш, так сразу чуть до драки не дошло. С победой мадридистов, Hala Madrid! В этом сезоне идем за кубками
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metall5291 (Kharkiv)
06.04.2023 в 00:23
С победой. Камавинга прогрессирует быстро и , надеюсь , продолжит. И еще замечу - Реал зимой измотал этот ненужный суперкубок, плюс безумный чемпионат мира посреди зимы, Это не в оправдание, но это факт.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.04.2023 в 23:59
Хорошо поимели Барсу. Отговорок по поводу состава быть не может, Реал сыграл умнее. Не ожидал, что так поимеют, но что есть, то есть. Остаётся только поздравить всех мадридистов с победой !!Заслужили, снимаю шляпу!
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0
-2
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Campeón
06.04.2023 в 00:13
прям як стормі деніелс
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0
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Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 00:21
Я бы перед ними шляпу не снимал. Барса играла наполовину лавочниками, а Реал был в полном боевом составе. Плюс судья за них топил, пропуская мимо глаз откровенные нарушения на игроках Барсы. Реалу дали выиграть... в кабинетной тиши. Реал может выиграть только у откровенно слабой Барсы, коей она сегодня и была, из-за отсутствия 4-х ключевых игроков. А вернее пяти. Левандовски без них тупое бесполезное бревно, шо он сегодня наглядно и доказал. Так шо не стоит снимать перед мадри@асами шляпу, не стоит.
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0
-3
La Scala (Milano)
06.04.2023 в 00:23
Пішли відмазки... Все згідно методичок)))
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.04.2023 в 00:36
А что поделаешь, это не их проблема, что у Барсы травмированные игроки. Хави тактически проиграл.
0
-1
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Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 00:47
Да, это не их проблема, но победа эта такая себе... Победа перед которой шляпу не снимают. Вот, если бы Реал обыграл ТУ январскую Барсу, когда она играла полным боевым составом, как сегодня играл Реал, то я бы первый снял перед ним шляпу. А за такую заранее подстроенную победу шляпу не снимают.
0
-2
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Campeón
05.04.2023 в 23:56
Варто було Мадриду відпочити і позорна пyтaлона показала свій справжній рівень
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Барселиниуc (землянин)
05.04.2023 в 23:58
Стоило Барсе потерять 4-х ключевых игроков основы и позорный среал по договорняку обыграл её.
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+1
-3
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Campeón
06.04.2023 в 00:02
не сміши. з будь-якими гравцями ваша б пyтaлона програла сьогодні розгромно. Треба було Переса на вечерю запрошувати, тоді можливо він в перерві попросив би гравців не наказувати по повній
+4
0
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Romantíco777 (Alicante)
06.04.2023 в 00:19
А де пруфи, що це був договорняк?)
+2
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Барселиниуc (землянин)
06.04.2023 в 00:24
Тебе бы не пруфы, тебе бы Рома мозг включить.
0
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Romantíco777 (Alicante)
06.04.2023 в 00:25
Но ведь по сути и вас не обидели: Барсе - чемпионат, Реалу - кубок, может даже и не один...)
+2
0

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