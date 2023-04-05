Кубок короля. Барселона - Реал 0:4. Мадрид триумфально вышел в финал

"Реал" не просто отыграл домашние 0:1, но и разбил "Барселону" на глазах ее болельщиков, выйдя в финал Кубка короля.

Еще накануне матча список травмированных каталонцев намекал на такой исход. Педри и де Йонг - наиболее качественные помощники Бускетса в центре; Кристенсену нет равноценной замены; Дембеле в топ-матчах ярче Рафиньи.

Без своих лидеров "Барса" резко потеряла в качестве и хватило ее только на первый тайм - да и то она его проиграла. Ну, а уже второй - тихий ужас.

Если вкратце по событиям, то их в начале было немного. "Барса" стремилась задавать ритм, но ее ставка на Рафинью провалилась - бразилец проиграл абсолютно все дуэли Камавинге. Также по традиции затерялся в топ-матче и Левандовский.

Поскольку и Мадрид долго молчал, игра шла без моментов, и лишь на 46-й минуте взорвалась. Роберт внезапно пальнул в угол, но Куртуа достал, а в ответной контратаке Бензема и Винисиус внесли мяч в сетку.

5 - Karim Benzema has been involved in five goals (three goals and two assists) in his last six Clásicos in all competitions, after being involved in just two (one goal and one assist) in his previous seven.



Present. pic.twitter.com/z2syQ1Gtuy — OptaJose (@OptaJose) April 5, 2023

Гол в раздевалку окрылил Мадрид, а "Барса" наобоот - как будто сдулась. Во втором тайме исчезли контроль, движение без мяча, даже привычна агрессия Гави. Модричу позволили без сопротивления добежать до штрафной и скинуть под удар Бензема - конечно, Карим такое забил.

Еще 8 минут - и он уже оформил дубль. На сей раз, подвел Кессье, наступивший на ногу Винисиусу на углу штрафной и привезший пенальти.

Фактически, это и был конец, ведь на лавке у Хави сидели только абсолютно безнадежные персонажи. Выход Феррана Торреса и Ансу Фати в 2023 году мог бы изменить матч УПЛ, но Эль Класико - это даже не смешно. В концовке Карим Бензема забил еще и четвертый гол, став первым игроком "Реала" со времен Ивана Саморано, который сделал хет-трик на "Камп Ноу". Исторично!

1 - After 43 Clásico appearances in all competitions, Karim Benzema has scored his first hat-trick against Barcelona.



Stellar. pic.twitter.com/kuU2Q4P6Gj — OptaJose (@OptaJose) April 5, 2023

Учитывая, что в финале Мадрид ждет скромная "Осасуна", без трофея "Сливочные" уже вряд ли останутся. Ну, а "Барсе" надо думать над летними трансферами - и не только игроков, но и медиков. Уже энный сезон подряд на "Камп Ноу" чересчур много травм и особенно рецидивов - так они и в будущем не смогут бороться на несколько фронтов.

1/2 финала Кубка короля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал" - 0:4

Голы: Винисиус, 45+1, Бензема, 50, 58 (с пенальти), 81

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Маркос Алонсо (Эрик Гарсия, 66), Бальде - Кессье (Фати, 60), Бускетс, Роберто - Рафинья (Ферран Торрес, 66), Левандовский, Гави

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга - Вальверде, Кроос, Модрич (Чуамени, 87) - Родриго (Асенсио, 74), Бензема (Начо, 89), Винисиус (Себальос, 87)

Предупреждения: Роберто, 10, Гави, 26, Ферран Торрес, 76, Араухо, 84, Бальде, 86, Фати, 90 - Винисиус, 26, Карвахаль, 71, Алаба, 86, Милитао, 88