Кубок короля. Барселона - Реал 0:4. Мадрид триумфально вышел в финал

"Реал" не просто отыграл домашние 0:1, но и разбил "Барселону" на глазах ее болельщиков, выйдя в финал Кубка короля.

Еще накануне матча список травмированных каталонцев намекал на такой исход. Педри и де Йонг - наиболее качественные помощники Бускетса в центре; Кристенсену нет равноценной замены; Дембеле в топ-матчах ярче Рафиньи.

Без своих лидеров "Барса" резко потеряла в качестве и хватило ее только на первый тайм - да и то она его проиграла. Ну, а уже второй - тихий ужас.

Если вкратце по событиям, то их в начале было немного. "Барса" стремилась задавать ритм, но ее ставка на Рафинью провалилась - бразилец проиграл абсолютно все дуэли Камавинге. Также по традиции затерялся в топ-матче и Левандовский.

Поскольку и Мадрид долго молчал, игра шла без моментов, и лишь на 46-й минуте взорвалась. Роберт внезапно пальнул в угол, но Куртуа достал, а в ответной контратаке Бензема и Винисиус внесли мяч в сетку.

5 - Karim Benzema has been involved in five goals (three goals and two assists) in his last six Clásicos in all competitions, after being involved in just two (one goal and one assist) in his previous seven.



