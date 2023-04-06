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Директор Барселоны о возвращении Месси: Мы занимаемся своими делами, а он своими. Никто не знает что ждет в будущем
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Барселоны" Матеу Алемани высказался о возвращении Лионеля Месси. Он признал, что аргентинец лучший в истории.
"Мы занимаемся своими делами, Месси занимается своими. Месси в Париже… но никогда не знаешь, что случится в будущем.
Никто не может сомневаться в любви, которую он получает здесь, в "Барселоне". Он лучший в истории", – сказал директор "Барселоны".
Во время Эль Класико в ответном поединке 1/2 финала Кубка Короля (0:4) фанаты "Барселоны" скандировали "Месси! Месси!". Аргентинец ещё не принял предложение контракта от "ПСЖ", а "сине-гранатовые" ведут переговоры о возвращении чемпиона мира.
Напомним, что в последнем поединке "ПСЖ" против "Лиона" (0:1) фанаты "парижан" освистали Лео. Игрок 26 раз потерял мяч и получил наименьшую оценку за матч от Goal среди игроков столичной команды.
Barça director Alemany on Leo Messi’s return: “We do our thing, Messi does his thing. Messi is in Paris... but in the future you never know”. ???????????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2023
“No one can question the love that he receives here in Barcelona. He’s the best in history”. pic.twitter.com/X8NSuzGfho
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