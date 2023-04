Директор Барселоны о возвращении Месси: Мы занимаемся своими делами, а он своими. Никто не знает что ждет в будущем

Директор "Барселоны" Матеу Алемани высказался о возвращении Лионеля Месси. Он признал, что аргентинец лучший в истории.

Во время Эль Класико в ответном поединке 1/2 финала Кубка Короля (0:4) фанаты "Барселоны" скандировали "Месси! Месси!". Аргентинец ещё не принял предложение контракта от "ПСЖ", а "сине-гранатовые" ведут переговоры о возвращении чемпиона мира.

Напомним, что в последнем поединке "ПСЖ" против "Лиона" (0:1) фанаты "парижан" освистали Лео. Игрок 26 раз потерял мяч и получил наименьшую оценку за матч от Goal среди игроков столичной команды.

Barça director Alemany on Leo Messi’s return: “We do our thing, Messi does his thing. Messi is in Paris... but in the future you never know”. ???????????? #FCB



“No one can question the love that he receives here in Barcelona. He’s the best in history”. pic.twitter.com/X8NSuzGfho