Директор Барселоны о возвращении Месси: Мы занимаемся своими делами, а он своими. Никто не знает что ждет в будущем

Директор "Барселоны" Матеу Алемани высказался о возвращении Лионеля Месси. Он признал, что аргентинец лучший в истории.

"Мы занимаемся своими делами, Месси занимается своими. Месси в Париже… но никогда не знаешь, что случится в будущем. Никто не может сомневаться в любви, которую он получает здесь, в "Барселоне". Он лучший в истории", – сказал директор "Барселоны".

Во время Эль Класико в ответном поединке 1/2 финала Кубка Короля (0:4) фанаты "Барселоны" скандировали "Месси! Месси!". Аргентинец ещё не принял предложение контракта от "ПСЖ", а "сине-гранатовые" ведут переговоры о возвращении чемпиона мира.

Напомним, что в последнем поединке "ПСЖ" против "Лиона" (0:1) фанаты "парижан" освистали Лео. Игрок 26 раз потерял мяч и получил наименьшую оценку за матч от Goal среди игроков столичной команды.