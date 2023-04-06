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Директор Барселоны о возвращении Месси: Мы занимаемся своими делами, а он своими. Никто не знает что ждет в будущем

Испания
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Директор Барселоны о возвращении Месси: Мы занимаемся своими делами, а он своими. Никто не знает что ждет в будущем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Директор "Барселоны" Матеу Алемани высказался о возвращении Лионеля Месси. Он признал, что аргентинец лучший в истории.

"Мы занимаемся своими делами, Месси занимается своими. Месси в Париже… но никогда не знаешь, что случится в будущем.

Никто не может сомневаться в любви, которую он получает здесь, в "Барселоне". Он лучший в истории", – сказал директор "Барселоны".

Во время Эль Класико в ответном поединке 1/2 финала Кубка Короля (0:4) фанаты "Барселоны" скандировали "Месси! Месси!". Аргентинец ещё не принял предложение контракта от "ПСЖ", а "сине-гранатовые" ведут переговоры о возвращении чемпиона мира.

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Напомним, что в последнем поединке "ПСЖ" против "Лиона" (0:1) фанаты "парижан" освистали Лео. Игрок 26 раз потерял мяч и получил наименьшую оценку за матч от Goal среди игроков столичной команды.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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