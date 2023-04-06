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Реал впервые за 60 лет забил в ворота Барселоны 4 мяча на Камп Ноу
История
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" разгромил на выезде "Барселону" (4:0) в полуфинале Кубка Короля и вышел в финал впервые с 2014-го. Впервые с 1963 "Реал" забил 4 мяча "сине-гранатовым" на Камп Ноу.
Тогда "Реал" в январе обыграл "Барсу" в Ла Лиге (5:1).
Тремя голами в поединке отличился Карим Бензема, обладатель Золотого мяча также отдал голевую передачу на гол Винисиуса.
Также "Мадрид" забил в ворота минимум 4 мяча впервые с мая 2008-го. Тогда "Мадрид" вновь в Ла Лиге обыграл "Барсу" (4:1).
В финале Кубка Испании "Реал" сыграет с "Осасуной" 6-го мая. Клуб продолжает бороться за Ла Лигу, а также Лигу чемпионов.
4 - Real Madrid have scored at least four goals against Barcelona in any competition for the first time since May 2008 (4-1 in LaLiga), and had not done so at Camp Nou since January 1963 (1-5 in LaLiga).— OptaJose (@OptaJose) April 5, 2023
Punch. pic.twitter.com/kglbDk021L
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