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Хави о 0:4 от Реала: Первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Очень тяжелое поражение, его сложно принять
Осталась Ла Лига
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал разгромное поражение на Камп Ноу от "Реала" (0:4) в отвтеном матче полуфинала Кубка Короля. "В футболе важны моменты, а мы ими не воспользовались", – приводит слова менеджера Marca.
"Думаю, что первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Это очень тяжелое поражение, его сложно принять.
Второй гол стал для нас серьезным наказанием. Дело в деталях.
Мы провели очень хороший первый тайм, но не извлекли пользы из преимущества.
Я уже много раз говорил, что "Реал" – фаворит в любом турнире. Он победитель Лиги чемпионов. Это отличная команда, и сегодня мы это увидели.
Думаю, что мы сражались до конца, хотя по счету можно сказать, что это не так. В футболе важны моменты, а мы своими не воспользовались.
Есть чувство бессилия из-за того, что мы не вышли в финал", – сказал главный тренер "Барселоны".
"Барселона" сыграет следующий матч в Ла Лиге 10-го апреля против "Жироны". "Сине-гранатовые" лидируют в турнирной таблице, оторвавшись от "Реала" на 12 очков.
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