Хави о 0:4 от Реала: Первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Очень тяжелое поражение, его сложно принять

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал разгромное поражение на Камп Ноу от "Реала" (0:4) в отвтеном матче полуфинала Кубка Короля. "В футболе важны моменты, а мы ими не воспользовались", – приводит слова менеджера Marca.

"Думаю, что первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Это очень тяжелое поражение, его сложно принять.

Второй гол стал для нас серьезным наказанием. Дело в деталях.

Мы провели очень хороший первый тайм, но не извлекли пользы из преимущества.

Я уже много раз говорил, что "Реал" – фаворит в любом турнире. Он победитель Лиги чемпионов. Это отличная команда, и сегодня мы это увидели.

Думаю, что мы сражались до конца, хотя по счету можно сказать, что это не так. В футболе важны моменты, а мы своими не воспользовались.

Есть чувство бессилия из-за того, что мы не вышли в финал", – сказал главный тренер "Барселоны".

"Барселона" сыграет следующий матч в Ла Лиге 10-го апреля против "Жироны". "Сине-гранатовые" лидируют в турнирной таблице, оторвавшись от "Реала" на 12 очков.