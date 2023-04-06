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Анчелотти подготовил сюрприз игрокам после разгрома над Барсой. ВИДЕО реакции мадридцев

Испания
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Эмоции переполняли футболистов

Анчелотти подготовил сюрприз игрокам после разгрома над Барсой. ВИДЕО реакции мадридцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду, 5 апреля, мадридский "Реал" на выезде крупно победил "Барселону" (4:0) в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании.

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После поединка главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти произнес короткую речь в раздевалке. В ней он поблагодарил футболистов и объявил, что команда получила выходной.

"Прежде всего хочу вас поздравить. Горжусь такой игрой. Сидеть на скамейке и видеть такую игру – гордость для меня и для всех, кто работает с вами. Я вам солгал, это был не финал, это был полуфинал. Мы еще должны сыграть в финале. И еще. Завтра – выходной!", – сказал Анчелотти.

Реакция футболистов была очень безумной:

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В статье: Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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