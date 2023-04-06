Севилья - Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Севилья" проводит невнятный сезон. Был период, когда команда шла чуть ли не в зоне вылета, хотя продолжала свое продвижение по еврокубкам. Собственно, приключение "Севильи" в Европе продолжается до сих пор, но важно также улучшать дела в Примере.

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В ближайшем матче "Севильи" придется сыграть против "Сельты", которая комфортно чувствует себя в середине турнирной таблицы. Матч состоится в пятницу, седьмого апреля, в 22.00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор чемпионата Испании в Украине.

В других странах матч покажут:

Румыния – Digi Online, Orange Sport 3 Rumania, Orange TV Go, Digi Sport 3 Rumania;

– Digi Online, Orange Sport 3 Rumania, Orange TV Go, Digi Sport 3 Rumania; Франция – beIN Sports MAX 6, beIN SPORTS CONNECT, Free;

– beIN Sports MAX 6, beIN SPORTS CONNECT, Free; Словакия – Nova Sport 4;

– Nova Sport 4; Чехия – Nova Sport 4;

– Nova Sport 4; Испания – Movistar Laliga, Movistar+;

– Movistar Laliga, Movistar+; Норвегия – TV2 Sport Premium, TV 2 Play.