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Эль Класико посмотрело 5,5 миллионов испанцев – это каждый 12-й в стране
Вторая по популярности трансляция в Испании в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/NurPhoto
"Реал" и "Барселона" сыграли 5-ое Эль Класико в сезоне. С трансляцией матча так или иначе повзаимодействовали 9 931 000 человек, что составляет 21,5% от населения Испании.
Трансляция стала второй по популярности за год в Испании после предыдущего Эль Класико 19-го марта.
В Испании трансляцию посмотрели 5,5 миллионов человек, что составляет 12% от населения страны (46.19 ммиллионов человек). Доля телеаудитории составляет 40,7%.
Несмотря на то, что "Реал" выбил "Барсу" из Кубка Испании и пробился в финал, "Мадрид" все ещё отстает от "сине-гранатовых" в чемпионате на 12 очков. До конца Ла Лиги осталось 11 туров.
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