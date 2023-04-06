Эль Класико посмотрело 5,5 миллионов испанцев – это каждый 12-й в стране

"Реал" и "Барселона" сыграли 5-ое Эль Класико в сезоне. С трансляцией матча так или иначе повзаимодействовали 9 931 000 человек, что составляет 21,5% от населения Испании.

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Трансляция стала второй по популярности за год в Испании после предыдущего Эль Класико 19-го марта.

В Испании трансляцию посмотрели 5,5 миллионов человек, что составляет 12% от населения страны (46.19 ммиллионов человек). Доля телеаудитории составляет 40,7%.

Несмотря на то, что "Реал" выбил "Барсу" из Кубка Испании и пробился в финал, "Мадрид" все ещё отстает от "сине-гранатовых" в чемпионате на 12 очков. До конца Ла Лиги осталось 11 туров.