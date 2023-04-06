  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Эль Класико посмотрело 5,5 миллионов испанцев – это каждый 12-й в стране
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эль Класико посмотрело 5,5 миллионов испанцев – это каждый 12-й в стране

Испания
(1 голосов)

Вторая по популярности трансляция в Испании в этом сезоне

Эль Класико посмотрело 5,5 миллионов испанцев – это каждый 12-й в стране

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/NurPhoto

Новина українською

"Реал" и "Барселона" сыграли 5-ое Эль Класико в сезоне. С трансляцией матча так или иначе повзаимодействовали 9 931 000 человек, что составляет 21,5% от населения Испании.

Читайте также Реал впервые за 60 лет забил в ворота Барселоны 4 мяча на Камп Ноу

Трансляция стала второй по популярности за год в Испании после предыдущего Эль Класико 19-го марта.

В Испании трансляцию посмотрели 5,5 миллионов человек, что составляет 12% от населения страны (46.19 ммиллионов человек). Доля телеаудитории составляет 40,7%.

Читайте также Хави о 0:4 от Реала: Первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Очень тяжелое поражение, его сложно принять

Несмотря на то, что "Реал" выбил "Барсу" из Кубка Испании и пробился в финал, "Мадрид" все ещё отстает от "сине-гранатовых" в чемпионате на 12 очков. До конца Ла Лиги осталось 11 туров.

По теме
yellow-arrow
Барселона и Бавария встретились с агентом крайнего защитника Байера
yellow-arrow
Севилья - Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Барселона – любимый клуб Бензема. У француза 25 очков по системе гол+пас против блауграны
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде