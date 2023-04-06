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Барселона и Бавария встретились с агентом крайнего защитника Байера

Испания
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"Манчестер Юнайтед" также давно следит за игроком

Барселона и Бавария встретились с агентом крайнего защитника Байера

Фото: twitter.com/EuropaLeague

Новина українською

Представители "Барселоны" и "Баварии" встретились с агентом Джереми Фримпонга Джеффри Леммертом, сообщает Фабрицио Романо. При этом ни один из клубов ещё не принял решение по трансферу.

Решение "Баварии" будет зависеть от Жоау Канселу, который арендован у "Манчестер Сити". Ранее Томас Тухель похвалил игрока, а также сообщалось, что руководство будет вести переговоры, чтобы снизить стоимость выкупа португальца с 70 миллионов фунтов.

"Барселона" также ещё ничего не решила, так как у клуба серьезные проблемы с финансовым фэйр-плей. "Блауграна" вряд ли позволит себе игрока.

Также футболист находится в трансферном списке "Манчестер Юнайтед" ещё с октября.

Контракт защитника истекает летом 2025-го, так что сделка будет не дешевой.

В этом сезоне Фримпонг провел за "Байер" 36 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего нидерландца в 35 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Байер (Леверкузен) Джереми Фримпонг
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