Лапорта направил письма в ФИФА и УЕФА по делу Негрейры. Президент Барсы попросил быть непредвзятыми

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта направил письма в УЕФА и ФИФА, сообщает Catalunya Ràdio. Он попросил организации быть непредвзятыми к клубу и его действиям на фоне "дела Негрейры".

Также Лапорта попросил глав организаций Александра Чеферина и Джанни Инфантино дать "Барселоны" выступить со своей защитой и уже потом публично комментировать дело.

Напомним, что прокуратура Барселоны подала иск в суд на клуб и его бывших президентов Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу в связи с делом о возможной коррупции. "Барселона" перевела на счета бывшего вице-президента технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 7,3 миллиона евро с 2001-го по 2018-й.

"Барселона" утверждает, что оплачивала отчеты о судейской работе. Негрейра позже в суде заявил, что клуб хотел исключить возможность предвзятого судейства против клуба.