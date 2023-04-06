СМИ: Неизвестные пытались пробраться в дом Месси в Испании

Двое неизвестных, одетых в черное, пытались пробраться в дом Лионеля Месси в Барселоне. Они скрылись до приезда полиции.

Сообщается, что это произошло в 2 часа ночи в городе Кастельдефельс, расположенном в 20 километрах от Барселоны.

Неизвестным удалось только проникнуть на территорию сада, но не получилось попасть внутрь. Злоумышленники попали на многочисленные камеры видеонаблюдения, расположенные на территории дома.

Напомним, что Месси и "Барселона" ведут переговоры о возможном возвращении.