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СМИ: Неизвестные пытались пробраться в дом Месси в Испании
Проникнуть внутрь не получилось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Двое неизвестных, одетых в черное, пытались пробраться в дом Лионеля Месси в Барселоне. Они скрылись до приезда полиции.
Сообщается, что это произошло в 2 часа ночи в городе Кастельдефельс, расположенном в 20 километрах от Барселоны.
Неизвестным удалось только проникнуть на территорию сада, но не получилось попасть внутрь. Злоумышленники попали на многочисленные камеры видеонаблюдения, расположенные на территории дома.
Напомним, что Месси и "Барселона" ведут переговоры о возможном возвращении.
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