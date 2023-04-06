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СМИ: Неизвестные пытались пробраться в дом Месси в Испании

Испания
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Проникнуть внутрь не получилось

СМИ: Неизвестные пытались пробраться в дом Месси в Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Двое неизвестных, одетых в черное, пытались пробраться в дом Лионеля Месси в Барселоне. Они скрылись до приезда полиции.

Сообщается, что это произошло в 2 часа ночи в городе Кастельдефельс, расположенном в 20 километрах от Барселоны.

Неизвестным удалось только проникнуть на территорию сада, но не получилось попасть внутрь. Злоумышленники попали на многочисленные камеры видеонаблюдения, расположенные на территории дома.

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Напомним, что Месси и "Барселона" ведут переговоры о возможном возвращении.

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В статье: Лионель Месси
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Источник:
antena3.com

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