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Стали известны детали конфликта между Гави и Винисиусом в Эль Класико: игрок блауграны держался за пах, выражая презрение

Испания
(1 голосов)

Эмоциональная молодеж

Стали известны детали конфликта между Гави и Винисиусом в Эль Класико: игрок блауграны держался за пах, выражая презрение

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Между Гави и Винисиусом во время Эль Класико в ответном полуфинале Кубка Короля вспыхнул конфликт. "Барселона" вылетела из турнира, разгромно уступив "Реалу" со счетом 0:4.

Гави смотрел на Винисиуса и держался за пах, выражая презрение. Этот жест часто используют футболисты.

Винисиус подошел к полузащитнику "блауграны" и несколько раз повторил: "Вы вылетаете из кубка".

Винисиус стал автором первого гола "Реала" перед самым перерывом, а также бразилец отдал голевую передачу на Карима Бензема.

"Реал" сыграет в финале Кубка с "Осасуной" 6-го мая.

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В статье: Винисиус Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Гави
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
07.04.2023 в 00:00
Винисиус так бурно отреагировал, будто Гави держался за его пах)
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