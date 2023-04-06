Стали известны детали конфликта между Гави и Винисиусом в Эль Класико: игрок блауграны держался за пах, выражая презрение

Между Гави и Винисиусом во время Эль Класико в ответном полуфинале Кубка Короля вспыхнул конфликт. "Барселона" вылетела из турнира, разгромно уступив "Реалу" со счетом 0:4.

Гави смотрел на Винисиуса и держался за пах, выражая презрение. Этот жест часто используют футболисты.

Винисиус подошел к полузащитнику "блауграны" и несколько раз повторил: "Вы вылетаете из кубка".

Винисиус стал автором первого гола "Реала" перед самым перерывом, а также бразилец отдал голевую передачу на Карима Бензема.

"Реал" сыграет в финале Кубка с "Осасуной" 6-го мая.