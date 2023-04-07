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Севилья – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Севилья - Сельта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: twitter.com/SevillaFC/ автор неизвестен
"Севилья" ни на что грандиозное в Примере в этом сезоне не претендует. Было время, когда над командой вообще висела угроза вылета. Сейчас об этом говорить не приходится, но и не приходится ждать от команды какого-нибудь прорыва. Есть смысл сконцентрировать силы на Лиге Европы.
Еврокубковый матч будет на следующей неделе, а сейчас – матч чемпионата против неуступчивой "Сельты".
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Игра запланирована на пятницу, седьмое апреля. Начало – 22:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор Примеры в Украине.
Примера. 29-й тур. 07.04.2023
"Севилья" 22:00 "Сельта"
Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
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