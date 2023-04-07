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Севилья – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Севилья - Сельта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Севилья – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото: twitter.com/SevillaFC/ автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" ни на что грандиозное в Примере в этом сезоне не претендует. Было время, когда над командой вообще висела угроза вылета. Сейчас об этом говорить не приходится, но и не приходится ждать от команды какого-нибудь прорыва. Есть смысл сконцентрировать силы на Лиге Европы.

Еврокубковый матч будет на следующей неделе, а сейчас – матч чемпионата против неуступчивой "Сельты".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра запланирована на пятницу, седьмое апреля. Начало – 22:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор Примеры в Украине.

Примера. 29-й тур. 07.04.2023

"Севилья" 22:00 "Сельта"

Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

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В статье: Сельта (Виго) Севилья смотреть футбол онлайн
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