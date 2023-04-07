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Анчелотти: Матч с Барселоной ставлю очень высоко. Он в десятке моих лучших игр
Итальянец под впечатлением от победы
Фото: https://twitter.com/realmadrid
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что победа над "Барселоной" в ответном матче полуфинала Кубка Короля (4:0) – один из его лучших матчей в карьере.
"В плане футбола я ставлю этот матч очень высоко, в десятку своих лучших игр.
Но нужно учитывать, что было много финалов, где моя команда играла хуже, но воспоминания остались очень приятные", – сказал тренер "Мадрида".
Напомним, что "Реал" в полуфинале Кубка Короля забил "Барселоне" 4 безответных мяча. "Сине-гранатовые" впервые пропустили от "Реала" 4 на Камп-Ноу с 1963-го, а во всех матчах – с 2008-го.
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