Анчелотти: Матч с Барселоной ставлю очень высоко. Он в десятке моих лучших игр

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что победа над "Барселоной" в ответном матче полуфинала Кубка Короля (4:0) – один из его лучших матчей в карьере.

"В плане футбола я ставлю этот матч очень высоко, в десятку своих лучших игр. Но нужно учитывать, что было много финалов, где моя команда играла хуже, но воспоминания остались очень приятные", – сказал тренер "Мадрида".

Напомним, что "Реал" в полуфинале Кубка Короля забил "Барселоне" 4 безответных мяча. "Сине-гранатовые" впервые пропустили от "Реала" 4 на Камп-Ноу с 1963-го, а во всех матчах – с 2008-го.