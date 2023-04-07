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СМИ: Перес заявлял Модричу о готовности продлить контракт ещё на год

Испания
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Тем не менее, информации и переговорах так и нет

СМИ: Перес заявлял Модричу о готовности продлить контракт ещё на год

Фото: The Real Champs

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес два месяца назад говорил Луке Модричу о готовности продлить с игроком контракт, сообщает хорватское издание Jutarnji list. Срок нового соглашения – как минимум ещё один год.

Также в клубе заявляли, что Лука сам решит хочет он продлевать контракт или нет. Это было после яркого начала сезона от 37-летнего полузащитника. Сам футболист неоднократно говорил, что хочет завершить свою карьеру именно в "Реале".

Ранее сообщалось, что Модрич отклонил предложения из США, Саудовской Аравии и Катара.

Тем не менее, недавно стало известно, что Мадрид связался с Кроосом о продлении контракта, но не связался с Модричем. У обоих игроков соглашение истекает в конце сезона.

Считается, что именно продление Модричем контракта повлияет на возможную сделку по Джуду Беллингему. Если хорват продлит контракт и останется в клубе, трансфер англичанина вряд ли состоится.

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В статье: Лука Модрич Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
sportske.jutarnji.hr

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