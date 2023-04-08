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Примера. Севилья - Сельта 2:2. Никогда не сдавайтесь!
Урок от обеих сторон
Фото: twitter.com/SevillaFC/ автор неизвестен
"Севилья" и "Сельта" выдали матч с максимально необычайным сценарием - можем поспорить, такого вы не видели давно.
Гуйе заработал красную уже на 18-й минуте, наступив на ногу Аспасу, и это должно было открыть "Сельте" путь к победе - даже без дисквалифицированного Габри Вейги у галисийцев достаточно класса. Но что они делали?
А ничего. Одна опасная ситуация за тайм - и Эн-Несири наказал гостей за это, забив после банального углового.
Во втором тайме "Кельты" продолжали мучиться; лишь один выпад прошел, да и то Пасиенсия ударил в штангу с паса Аспаса. Безнадега. "Севилья" хоть и контролировала мяч 25% времени, ответила на нее голом - Акунья пальнул с 35 метров после своего же перехвата. Он умеет - чемпион мира, как-никак.
И вот на этом самом месте, когда победа "Севильи" уже казалась неоспоримой, "Кельты" внезапно завелись и отыгрались! В это трудно поверить, но это факт.
Юный Мигель Родригес ювелирно попал с линии штрафной - это его дебютный гол за первую команду. Ну, а на последней компенсированной минуте свой рост и умение играть головой доказал Пасиенсия.
GOAL | Sevilla 2-2 Celta de Vigo— VAR Tático (@vartatico) April 7, 2023
Gonçalo Paciênciapic.twitter.com/9mGNMIUzK6
Похоже, это самые неординарные 2:2, которые бывали в текущей Ла Лиге. В таблице "Севилья после них с 32 очками осталась 13-й; "Сельта" с 36 баллами поднялась на 9-е место. Обе команды, что называется, середняки - им не грозят ни вылет, ни еврокубки.
28-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Сельта" - 2:2
Голы: Эн-Несири, 43, Акунья, 81 - Мигель Родригес, 89, Пасиенсия, 90+2
"Севилья": Дмитрович - Навас, Гудель, Баде, Акунья - Фернандо, Гуйе - Сусо (Монтьель, 73), Ламела (Оливер, 61), Хиль (Теллес, 78) - Эн-Несири (Рафа Мир, 78)
"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес (Мигель Родригес, 77), Бельтран (Оскар, 77), Тапиа (Пасиенсия, 61), Серви (де ла Торре, 46) - Аспас, Сеферович (Странд Ларсен, 77)
Предупреждения: Гуйе, 6, Эн-Несири, 43, Навас, 63, Теллес, 83, Монтьель, 90+4 - Карлес Перес, 13, Серви, 45+1
Удаления: Гуйе, 19, Акунья, 90+4
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