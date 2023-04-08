Реал хочет надолго оставить Камавингу и предложит ему новые условия контракта

Французский полузащитник Эдуардо Камавинга продолжает закрепляться в Реале. Клуб хочет, чтобы игрок надолго остался в команде.

Как сообщает Фабрицио Романо, в течение следующих месяцев хавбеку будет предложено новое долгосрочное соглашение. Согласно ему, Камавинга будет больше зарабатывать. Также будет выше и сумма выкупа.

Романо отмечает, что и президент "Реала" Флорентино Перес, и тренер команды Карло Анчелотти довольны игрой француза.

В этом сезоне на его счету 44 матча во всех турнирах, в которых он записал один ассист. Если учитывать Ла Лигу, то там он сыграл в 56% поединках в основе.

За "сливочных" Камавинга выступает с лета 2021-го года. Тогда мадридцы заплатили за полузащитника 31 млн евро. Действующий контракт француза с "Реалом" действителен до конца июня 2027-го.