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Барселона заинтересована в переходе молодого хавбека Фенербахче
Турецкий клуб хочет получить больше 20 миллионов евро
ФК Фенербахче/Автор неизвестен
"Барселона" интересуется полузащитником "Фенербахче" Ардой Гюлером и рассматривает его подписание в ближайшем будущем.
Для руководства каталонцев Гюлер является одной из приоритетных трансферных целей. Однако "Фенербахче" не отпустит 18-летнего полузащитника меньше, чем за 20 миллионов евро.
Также Гюллером интересуются клубы из Англии и Германии. В нынешнем сезоне в составе "Фенербахче" игрок провел 19 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
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