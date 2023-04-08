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Барселона заинтересована в переходе молодого хавбека Фенербахче

Испания
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Турецкий клуб хочет получить больше 20 миллионов евро

Барселона заинтересована в переходе молодого хавбека Фенербахче

ФК Фенербахче/Автор неизвестен

Новина українською

"Барселона" интересуется полузащитником "Фенербахче" Ардой Гюлером и рассматривает его подписание в ближайшем будущем.

Для руководства каталонцев Гюлер является одной из приоритетных трансферных целей. Однако "Фенербахче" не отпустит 18-летнего полузащитника меньше, чем за 20 миллионов евро.

Также Гюллером интересуются клубы из Англии и Германии. В нынешнем сезоне в составе "Фенербахче" игрок провел 19 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Барселона
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Источник:
Relevo

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