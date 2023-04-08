Барселона заинтересована в переходе молодого хавбека Фенербахче

"Барселона" интересуется полузащитником "Фенербахче" Ардой Гюлером и рассматривает его подписание в ближайшем будущем.

Для руководства каталонцев Гюлер является одной из приоритетных трансферных целей. Однако "Фенербахче" не отпустит 18-летнего полузащитника меньше, чем за 20 миллионов евро.

Также Гюллером интересуются клубы из Англии и Германии. В нынешнем сезоне в составе "Фенербахче" игрок провел 19 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.