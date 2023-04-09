Пакеты с деньгами, выезд на Бернабеу и племянница диктатора: чудеса испанского клуба, жившего с торговли наркотиками

В Галисии контрабанда с давних времен была массовым явлением.

В середине ХХ века этими местами преимущественно возили табак, хотя случался и более "интересный" груз. Алгоритм не меняли – зачем? Неизвестные корабли бросали якорь в нескольких милях от берега, а затем к ним на моторках подъезжали местные, чтобы забрать товар.

В Галисии это даже преступлением не считали. Куда чаще в пыльных селах и маленьких городках, где все друг друга знали, осуждали правительство в Мадриде, не создававшее для молодежи рабочие места.

Таким образом, Хосе Рамон Прадо Бугальо с юных лет был для своих кем-то вроде Робин Гуда – и первый арест в неполные 25 лет для соседей и семьи ничего не менял.

Кто ж знал, что именно с него все начнется - с тюрьмы, где молодой торговец сигаретами встретился с дилерами колумбийских наркокартелей?

Pablo Escobar tomándose una Foto con su propio póster de recompensa y vos tapandote la cara con emojis porque vendes bolsitas de $500 q son un descanso pic.twitter.com/npfclaVb49 — el porrito ✪ (@ElPorritoOk) October 15, 2020

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Та встреча изменила даже его имя – отныне Хосе Рамона называли только "Сито Миньянко".

Вместе со своими людьми они продолжали старое – обслуживали приходившие неизвестно откуда корабли. При этом денег становилось все больше; банда разрасталась.

Миньянко взял за моду ходить в белых костюмах с яркими рубашками, завел пышные усы.

"В то время никто еще не знал, что Сито торгует кокаином. Все думали, что он работает с табаком. Ну, а если кто-то и знал, они молчали", - рассказывает журналист Бенито Лейро.

Вместе с еще 13,000 горожан он видел, как в 1986-м Миньянко выкупил местный футбольный клуб "Хувентуд де Камбадос". Это была главная тема застольных бесед; никто не понимал, зачем табачному королю неприметна команда, игравшая во второй региональной лиге Галисии.



Сито Миньянко под аплодисменты выходит на поле. Фото: diariodepontevedra.es Сито Миньянко под аплодисменты выходит на поле. Фото: diariodepontevedra.es

Понимание, что Сито равнялся во всем на самого опасного наркобарона в мире Пабло Эскобара придет к местным значительно позже.

Ну, пока они удивлялись изменениям в "Хувентуде". В течение ближайшего года команду, игравшую на глиняном поле в Богом забытой провинции, пополнили вратарь "Депортиво" Хесус Санисидро; лидеры "Оренсе" Карлос Берикат и "Понтеведры" Хосе Луис Эрмида; из "Авилеса" пришел лучший бомбардир Терсеры Асенсио. Был там и отец хавбека сборной Испании Браиса Мендеса Модесто по прозвищу "Пупи".

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"Сито создал отличную команду. В какой-то момент у них был бюджет клуба Примеры, я не шучу. Для меня из всех наркоторговцев, с которыми мы сталкивались, он был самым умным и опасным", - говорит Кармен Аведаньо, президент движения "Матери против наркотиков".

Она была одной из немногих, кто выступал против Миньянко на пике его могущества. В то время большинство людей в Камбадосе Сито обожали.

Наркобарон из собственного кармана оплачивал лечение стариков и обучение в университетах для детей знакомых, финансировал местный фестиваль; любил бродить по улицам среди народа, расспрашивал новости – словом, хорошо играл роль Крестного отца города.

Ну, а уж на футбол он и подавно не жалел ничего. Новый автобус, мячи, тренировочное поле, команда массажистов, зарплаты по три миллиона песет – "Хувентуд" зажил по-королевски.

За следующие два года команда поднялась на две лиги – среди любителей им просто не было равных.



"Хувентуд Камбадос" в 1988 году. Миньянко - в центре. Фото: elespanol.com "Хувентуд Камбадос" в 1988 году. Миньянко - в центре. Фото: elespanol.com

"Это выглядело так, словно чертов "Реал" пришел играть за вас. Это было ненормально. Если оглянуться назад, то удивишься, как эти игроки выдерживали. И в таком маленьком городе..." – риторически спрашивает один из местных.

С другой стороны, что удивительного? Платили в "Хувентуде" божественно; единственное условие – все расчеты налом. Сито и его люди лично приносили в раздевалку черные полиэтиленовые пакеты с деньгами.

Полиция? Ну да, она иногда бывала на трибунах, однако на крайний случай Миньянко имел лояльную группу ультрас Comando Legal. Они записывали номерные знаки, знали в лицо информаторов, контролировали обстановку. Добраться до Сито даже с оружием было не так-то просто.

***

Своего апогея наркоклуб достиг в середине 1989-го, когда с кучей рекордов вышел в Сегунду-Б.

"Хувентуд" опередил ближайшего соперника на 13 очков, забив в чемпионате 77 голов, а на своем поле потерял всего три очка за весь сезон.

Поскольку старое поле "Хувентуда" не годилось для третьего дивизиона, Миньянко принялся строить новый стадион – с качественным травяным газоном и современной трибуной. Все работы должны были завершиться к началу нового сезона.



Афиша матча "Камбадоса" в Венесуэле. Фото: elespanol.com Афиша матча "Камбадоса" в Венесуэле. Фото: elespanol.com

Ну а тем временем наркобарону пора было съездить в Латинскую Америку – и он прихватил команду с собой. Формально это было турне ради товарищеских матчей в Панаме и Венесуэле, однако полицейские, которые уже активно "пасли" Сито, увидели другое:

"Игрокам на отдыхе хватало всего. Это было роскошное путешествие – элитные яхты, проститутки, лучшие морепродукты, самое дорогое шампанское. Миньянко для них ничего не жалел".

В Панаме он чувствовал себя как дома. Его жена Одалис Ривера была племянницей местного диктатора Мануэля Норьеги, который годами снабжал Сито тоннами кокаина. В деле были все – и даже посол Испании в Панаме Томас Лосано, заехавший перекусить и сфотографироваться с "Хувентудом".

Когда же Миньянко и команда вернулись домой, их уже ждала новенькая арена "Мунисипаль де Бурган". Первым на травяной газон ступил мэр города Антонио Пильядо; пришли чиновники, богема; ксёндз освятил поле – короче, еще один триумф коррупции.

***

Проблемы начались там, где их ждали меньше всего – американцы в ходе военной операции взяли Норьегу.

Тот скрылся в резиденции папского нунция и хотел бежать в Ватикан, но не получилось, и в конце концов он назвал американцам много имен.



Открытие нового стадиона "Камбадоса", 1989 год. Фото: elespanol.com Открытие нового стадиона "Камбадоса", 1989 год. Фото: elespanol.com

США вели охоту за самой крупной рыбой, Эскобаром, однако и Миньянко тоже их заинтересовал. По всему получалось, что Сито – передовой форпорт медельинского картеля в Европе. Именно через него проходил яд, который впоследствии попадал в ночные клубы Парижа, Рима и Неаполя.

Миньянко знал о проблемах, поэтому на публике почти не появлялся. Когда в 1990-м его "Хувентуд" приехал на "Сантьяго Бернабеу" сыграть против "Кастильи", Сито уже был в бегах - ему выдвинули подозрение в контрабанде в Испанию 2,5 тонн кокаина.

Что интересно, "Хувентуд" наркобарон не бросил и для начала назначил президентом своего человека. Команда продолжала финансироваться; деньги по-прежнему приходили в чёрных полиэтиленовых пакетах.

Перед тем, как все закончилось в 1992 году, Камбадос дважды был близок к выходу в Сегунду. В лучшем сезоне "Хувентуд" финишировал 4-м - финальный аккорд как он есть, ведь вскоре исчезли не только деньги и игроки, но даже сам Сито, прятавшийся вплоть до ареста в 94-м.

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Санисидро, Шарлин, Гарсия, Эстевес, Качаррон, Монтото, Кольясо, Берикат, Ковело, Дроу и Асенсио – в Камбадосе каждый старожил знает основу лучшей команды, которую здесь когда-либо видели.



Официальное фото "Камбадоса" перед сезоном-1989/90. Фото: vice.com Официальное фото "Камбадоса" перед сезоном-1989/90. Фото: vice.com

Раз в несколько лет они до сих пор собираются вместе с фанами "Хувентуда", чтобы вспомнить свои лучшие годы. Вино течет рекой вплоть до утра.

"Люди пережили это с большим энтузиазмом, а как вы хотели?" – вспоминает Шарлин. – "В первом году в Сегунде-Б мы были близки к повышению в классе. Для наших условий была собрана очень хорошая группа игроков, что является фундаментальным условием успеха в футболе".

О Сито Миньянко он молчит, как рыба, да и другие тоже. Словно оправдываясь, Берикат вспоминает, что в Панаме они провели 5 матчей за 9 дней, а Асенсио лишь улыбается, когда слышит о черных пакетах - мол, а где тогда платили по-белому?

"Народ не хочет говорить, они не готовы, потому что в городе это до сих пор сложный вопрос", - констатирует журналист Лейро.

Это Испания, а не США, поэтому даже 2,5 тонны кокаина не утопили Миньянко. Он вышел на свободу уже через 4 года; в 2001-м произошел повторный арест за то же самое, но снова без тюрьмы - наказание наркобарон отбывал в Центре социальной интеграции. То есть, с разрешения полиции мог приезжать в том числе и в Камбадос, где сохранял известное влияние.



Сито Миньянко после ареста в 2018 году. Фото: lavozdegalicia.es/ автор: Emilio Moldes Сито Миньянко после ареста в 2018 году. Фото: lavozdegalicia.es/ автор: Emilio Moldes

Официально Миньянко работал на автозаправке, когда в 2016-м журналист Начо Карретеро хотел с ним поговорить ради книги:

"Дайте мне пожить спокойно! Я прошу только этого. Я уже плачу и хорошо плачу за то, что сделал".

Сито нагло и неприкрыто врал. Через два года его взяли еще раз в рамках крупной операции "Миф" по противодействию наркотрафику в Европе. Агенты тогда изъяли 5 тонн кокаина, арестовали недвижимость на 15 млн евро.

Где-то в то же время "Хувентуд" вылетел из 5-го дивизиона в 6-й. Между ними он курсирует уже многие сезоны подряд, так что никакой сенсации. Нового инвестора после Миньянко клуб так и не нашел.