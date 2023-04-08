Реал - Вильярреал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня в Мадриде состоится матч 28-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Вильярреалом".

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Напомним, что в этом году команды встречались уже дважды. В матче первого круга "Вильярреал" переиграл королевский клуб со счетом 2:1. А уже в кубковом поединке мадридцы обыграли "желтую субмарину" 3:2. На данный момент "Реал" занимает вторую строчку в турнирной таблице и имеет в своем зачете 59 очков, "Вильярреал" - шестую позицию с 44 баллами.

Чемпионат Испании. 28-й тур

8 апреля. Начало в 22:00

"Реал" - "Вильярреал"

Трансляция – MEGOGO