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Реал - Вильярреал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Мадридцы попытаются взять реванш после поражения в первом круге

Реал - Вильярреал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gongora/NurPhoto

UA-Футбол
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Сегодня в Мадриде состоится матч 28-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Вильярреалом".

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Напомним, что в этом году команды встречались уже дважды. В матче первого круга "Вильярреал" переиграл королевский клуб со счетом 2:1. А уже в кубковом поединке мадридцы обыграли "желтую субмарину" 3:2. На данный момент "Реал" занимает вторую строчку в турнирной таблице и имеет в своем зачете 59 очков, "Вильярреал" - шестую позицию с 44 баллами.

Чемпионат Испании. 28-й тур
8 апреля. Начало в 22:00
"Реал" - "Вильярреал"
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