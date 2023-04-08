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Реал - Вильярреал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Мадридцы попытаются взять реванш после поражения в первом круге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gongora/NurPhoto
Сегодня в Мадриде состоится матч 28-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Вильярреалом".
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Напомним, что в этом году команды встречались уже дважды. В матче первого круга "Вильярреал" переиграл королевский клуб со счетом 2:1. А уже в кубковом поединке мадридцы обыграли "желтую субмарину" 3:2. На данный момент "Реал" занимает вторую строчку в турнирной таблице и имеет в своем зачете 59 очков, "Вильярреал" - шестую позицию с 44 баллами.
Чемпионат Испании. 28-й тур
8 апреля. Начало в 22:00
Трансляция – MEGOGO
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