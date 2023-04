Примера. Реал - Вильярреал 2:3. Чемпионат Мадрид больше не интересует

"Вильярреал" подтвердил статус самого неудобного середняка Ла Лиги для "Реала", в то время, как сам Мадрид показал, что чемпионатом больше не дорожит.

Сегодня Карло Анчелотти даже не поставил в старт Модрича, Крооса, Камавингу, Карвахаля, Вальверде - короче, тех, кто в среду выйдет в основе на "Челси".

План на "Вильярреал" у Мадрида тоже был авантюрным - "Реал" играл раскрепощенно, оставлял сопернику серьезные зоны, откуда Ло Сельсо, Баэна и, особенно, Чуквезе регулярно создавали остроту. Начо при всем желании не мог поймать нигерийца.

2 - @realmadriden have benefited from own goals in two of their last three games in @LaLigaEN (v Barcelona and Villarreal), after not having benefited from any since December 2020 (89 games without an own goal).



Fortune.

В ответных акциях у "Реала" сегодня балом правили Винисиус и Асенсио, и так получилось, что именно они забили первыми - Марко отправил в ворота "свояка" от Торреса.

"Вильярреал" не дрогнул, хотя следом "Сливочные" создали еще 2-3 удобных шанса. Чуквезе вытащил своих из затруднительного положения, организовал пару острых атак и перед перерывом пробил Куртуа.. То, как он разобрался с Начо перед голом - чистое искусство.

Но у "Реала" ведь есть свой мастер финтов, верно? Винисиус принял вызов нигерийца и на старте второго тайма обыграл вообще всех. Кажется, защита "Подводников" не поверила, что такое возможно, а когда спохватилась, мяч уже летел в сетку.

5 - Vinicius Júnior has been involved in five goals (2 goals and 3 assists) in his last three games in all competitions, scoring in each of the most recent two, having been involved in just two (one and one) in his previous six games.



Connected.

Яркая дуэль - таких бы побольше! Да и в целом команды играли почти без центра поля, регулярно что-то придумывали - то Манди забьет из офсайда, то Винисиус промахнется по пустому углу ворот.

Победа "Вильярреала", может, не самый логичный результат по такой игре, но "Реалу" никто не виноват - он банально хуже использовал свои шансы, коих было предостаточно. "Подводники" же соединили эффектность с эффективностью, и на камбэк у них ушло всего 10 минут. Совершенно неудержимый (как минимум, для Начо) Чуквезе сперва ассистировал Моралесу, а затем забил сам после фирменного смещения под левую.

3 - Samu Chukwueze is the second @VillarrealCFen player to score a brace in @LaLigaEN at the Santiago Bernabéu against Real Madrid, after Diego Forlán in May 2006.



MVP.

Браво, Самуэль! Браво, "Субмарина"! Середняк, который готов играть в открытый футбол на "Бернабеу", вызывает даже не уважение, а восхищение. Неслучайно и в таблице команда Кике Сетьена поднялась уже на 5-е место с 47 очками. У "Реала" - 59 баллов и 2-е место. Для него Ла Лига де-факто окончена.

28-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 2:3

Голы: Пау Торрес, 16 (автогол), Винисиус, 48 - Чуквезе, 39, 80, Моралес, 70

"Реал": Куртуа - Васкес, Рюдигер, Алаба (Милитао, 46), Начо - Асенсио, Чуамени (Модрич, 72), Себальос (Камавинга, 76) - Родриго, Бензема (Вальверде, 59), Винисиус

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Манди, Пау Торрес, Педраса - Терратс (Тригейрос, 33), Парехо, Баэна (Мохика, 90+1) - Чуквезе (Фемения, 90+1), Ло Сельсо (Альберто Морено, 67), Пино (Моралес, 67)

Предупреждения: Пино, 25, Педраса, 35, Фойт, 69