Анчелотти – после поражения против Вильярреала: Нам сложно быть мотивированными на 100%

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение своих подопечных в матче Ла Лиги против "Вильярреала":

“Это была сложная игра, было трудно вернуть мяч, они хорошо им владели. У нас были моменты, и мы могли сделать счёт 3:1, а потом замедлить игру, но этого не произошло. Мы плохо оборонялись. Правда в том, что нам сложно быть мотивированными на 100%, это вполне нормально. Я думаю, что у всех игроков уровень был ниже нормы, были проблемы с мотивацией. Была усталость после матча с "Барселоной". Это поражение причиняет нам боль, но мы должны двигаться вперёд”, - сказал Анчелотти.