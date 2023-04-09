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Анчелотти – после поражения против Вильярреала: Нам сложно быть мотивированными на 100%

Испания
(1 голосов)

Итальянец считает, что это нормально

Анчелотти – после поражения против Вильярреала: Нам сложно быть мотивированными на 100%

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение своих подопечных в матче Ла Лиги против "Вильярреала":

“Это была сложная игра, было трудно вернуть мяч, они хорошо им владели. У нас были моменты, и мы могли сделать счёт 3:1, а потом замедлить игру, но этого не произошло. Мы плохо оборонялись. Правда в том, что нам сложно быть мотивированными на 100%, это вполне нормально. Я думаю, что у всех игроков уровень был ниже нормы, были проблемы с мотивацией. Была усталость после матча с "Барселоной". Это поражение причиняет нам боль, но мы должны двигаться вперёд”, - сказал Анчелотти.

Отрыв "Реала" от первой "Барселоны" составляет 12 очков при матче у "блауграны" в запасе. До конца чемпионата осталось еще восемь туров.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Вильярреал
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.04.2023 в 09:01
Уже придумал отмазку для будущего вылета в ЛЧ от Челси.
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