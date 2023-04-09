Игроки Барселоны радовались поражению Реала и поздравляли с этим футболистов Вильярреала

Футболисты "Барселоны" радовались в командном чате поражению "Реала" в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (2:3).

Сообщается, что по окончании встречи в командном чате каталонского клуба было много радостных сообщений по поводу поражения "Реала". При этом слово "жестоко" чаще всего повторялось.

Также отмечается, что некоторые футболисты "Вильярреала" получили поздравления от игроков "Барселоны". В частности, такие сообщения получили полузащитник Дани Парехо и голкипер Пепе Рейна.

На данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 59 очков. От лидирующей "Барселоны" команда отстаёт на 12 баллов.