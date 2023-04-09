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Игроки Барселоны радовались поражению Реала и поздравляли с этим футболистов Вильярреала
Это случилось после вчерашнего матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Hernandez/Anadolu Agency
Футболисты "Барселоны" радовались в командном чате поражению "Реала" в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (2:3).
Сообщается, что по окончании встречи в командном чате каталонского клуба было много радостных сообщений по поводу поражения "Реала". При этом слово "жестоко" чаще всего повторялось.
Также отмечается, что некоторые футболисты "Вильярреала" получили поздравления от игроков "Барселоны". В частности, такие сообщения получили полузащитник Дани Парехо и голкипер Пепе Рейна.
На данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 59 очков. От лидирующей "Барселоны" команда отстаёт на 12 баллов.
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