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Игроки Барселоны радовались поражению Реала и поздравляли с этим футболистов Вильярреала

Испания
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Это случилось после вчерашнего матча

Игроки Барселоны радовались поражению Реала и поздравляли с этим футболистов Вильярреала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Hernandez/Anadolu Agency

Новина українською

Футболисты "Барселоны" радовались в командном чате поражению "Реала" в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (2:3).

Сообщается, что по окончании встречи в командном чате каталонского клуба было много радостных сообщений по поводу поражения "Реала". При этом слово "жестоко" чаще всего повторялось.

Также отмечается, что некоторые футболисты "Вильярреала" получили поздравления от игроков "Барселоны". В частности, такие сообщения получили полузащитник Дани Парехо и голкипер Пепе Рейна.

На данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 59 очков. От лидирующей "Барселоны" команда отстаёт на 12 баллов.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Вильярреал
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