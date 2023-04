Примера. Райо Вальекано - Атлетико 1:2. Скука, а не дерби

"Атлетико" выиграл 6 из 7 матчей последних матчей, а "Райо Вальекано" не побеждает в Ла Лиге с 6 февраля. Сегодня и те, и другие подтвердили свою текущую форму.

При этом нельзя сказать, что "Молнии" вообще не старались. Они больше владели мячом, создавали моменты. Чего не хватило? Пожалуй, концентрации.

Рауль де Томас запорол 2-3 удобных шанса, что непозволительно для матча такого уровня. Не лучше использовали свои моменты Паласон и Валентин - Облак переиграл их обоих.

Параллельно защита "Райо" тоже словно засыпала на секунду-другую, и этого хватало "Атлетико", чтобы без нервов делать результат. Так, например, случилось на 22-й минуте, когда Альваро Гарсия лично отпасовал на гол Молине во время контратаки "Матрасников".

Еще две минуты - и снова грубый ляп. На сей раз Димитриевский не сыграл на выходе при угловом и позволил Эрмосо расстрелять ворота - 0:2.

4 - Mario Hermoso ???????? has scored 4 goals in 24 games for @atletienglish ????⚪️ this season in all competitions, as many as in his previous three campaigns for them combined (4 goals in 95 games). Determinant. pic.twitter.com/msODcROUlj