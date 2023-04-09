Примера. Райо Вальекано - Атлетико 1:2. Скука, а не дерби

"Атлетико" выиграл 6 из 7 матчей последних матчей, а "Райо Вальекано" не побеждает в Ла Лиге с 6 февраля. Сегодня и те, и другие подтвердили свою текущую форму.

При этом нельзя сказать, что "Молнии" вообще не старались. Они больше владели мячом, создавали моменты. Чего не хватило? Пожалуй, концентрации.

Рауль де Томас запорол 2-3 удобных шанса, что непозволительно для матча такого уровня. Не лучше использовали свои моменты Паласон и Валентин - Облак переиграл их обоих.

Параллельно защита "Райо" тоже словно засыпала на секунду-другую, и этого хватало "Атлетико", чтобы без нервов делать результат. Так, например, случилось на 22-й минуте, когда Альваро Гарсия лично отпасовал на гол Молине во время контратаки "Матрасников".

Еще две минуты - и снова грубый ляп. На сей раз Димитриевский не сыграл на выходе при угловом и позволил Эрмосо расстрелять ворота - 0:2.

4 - Mario Hermoso ???????? has scored 4 goals in 24 games for @atletienglish ????⚪️ this season in all competitions, as many as in his previous three campaigns for them combined (4 goals in 95 games). Determinant. pic.twitter.com/msODcROUlj — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2023

Наконец, в середине второго тайма, когда у "Райо" после трех замен улучшилось движение мяча и "Атлетико" потерял контроль, хозяева опять сплоховали, упустив из виду Морату. Тот убежал на пространство, и медленный Лежен решил его валить - само собой, это удаление.

С такой концентрацией фаворитов не обыгрывают, но, похоже, "Райо" сейчас просто не может лучше. Обеспечив себе место в элите еще на сезон, команда Андони Ираолы потеряла мотивацию и играет матчи Ла Лиги, как товарищеские. Шикарный дальний удар Франа Гарсии в концовке ничуть не убедил в обратном. Это была лишь вспышка.

Только за счет старых запасов "Райо Вальекано" остается в таблице 9-м с 37 очками. У "Атлетико" - 57 баллов, и он вплотную приблизился к "Реалу", у которого их 59. Впереди же планеты всей "Барселона", которую уже не догнать с ее 71 очком.

2 - @atletienglish ????⚪️ have scored two goals in the first 25 minutes in a single away @LaLigaEn game for the first time since March 2019 (0-4 v Alavés). Roller. pic.twitter.com/lVFUR2JXSm — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2023

28-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Фран Гарсия, 85 - Молина, 22, Эрмосо, 24

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена (Мумин, 73), Фран Гарсия - Комесанья, Валентин - Паласон (Фалькао, 57), Унаи Лопес (Трехо, 57), Альваро Гарсия (Мартин, 83) - де Томас (Камельо, 57)

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско (Лемар, 69) - Льоренте, Коке, де Пауль (Сауль, 68) - Гризманн, Мората (Барриос, 73)

Удаление: Лежен, 62