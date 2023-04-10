  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона - Жирона: где и когда смотреть онлайн матч чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Жирона: где и когда смотреть онлайн матч чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Барселона - Жирона, испанская Ла Лига, 10 апреля 2023

Барселона - Жирона: где и когда смотреть онлайн матч чемпионата Испании

Фото: laliga.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Виктор Цыганков успел трижды сыграть против "Барслеоны", пока был игроком киевского "Динамо". Однажды даже отличился забитым голом. Теперь ему предстоит сыграть против каталонцев в составе "Жироны". И пренебрежительное отношение от гранда явно не будет. После поражения "Реала" "Барса" будет стремиться увеличить отрыв до 15 очков. Ну и не забываем, что это региональное дерби, ведь обе команды представляют Каталонию.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Удастся ли Цыганкову и его команде удивить футбольную Испанию, смотрите в понедельник, 10 апреля. Начало матча "Барслеона" - "Жирона" в 22:00.

В Украине легально смотреть матч онлайн в интернете можно с помощью сервиса MEGOGO, который является платным.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивитись онлайн Барселона - Жирона
Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности посмотреть поединок в режиме LIVE, за его ходом вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Барселона – Жирона онлайн >>

В других странах матч Барселона – Жирона в прямом эфире покажут:

  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2
  • Германия - DAZN2, DAZN
  • Ирландия - Premier Sports 1, Premier Player HD, LaLigaTV
  • Израиль - One Sport
  • Италия - DAZN
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Испания - DAZN LaLiga , DAZN
  • Великобритания - Viaplay Xtra, LaLigaTV
  • США - ESPN+, ESPN Deportes
По теме
yellow-arrow
Суркис: Если бы не война, трансфер Цыганкова был бы более цивилизованным
yellow-arrow
Барселона - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.04.2023
yellow-arrow
Примера. Райо Вальекано - Атлетико 1:2. Скука, а не дерби
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Жирона Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде