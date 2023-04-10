Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона - Жирона: где и когда смотреть онлайн матч чемпионата Испании
Где покажут в прямом эфире матч Барселона - Жирона, испанская Ла Лига, 10 апреля 2023
Фото: laliga.com / Автор невідомий
Виктор Цыганков успел трижды сыграть против "Барслеоны", пока был игроком киевского "Динамо". Однажды даже отличился забитым голом. Теперь ему предстоит сыграть против каталонцев в составе "Жироны". И пренебрежительное отношение от гранда явно не будет. После поражения "Реала" "Барса" будет стремиться увеличить отрыв до 15 очков. Ну и не забываем, что это региональное дерби, ведь обе команды представляют Каталонию.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Удастся ли Цыганкову и его команде удивить футбольную Испанию, смотрите в понедельник, 10 апреля. Начало матча "Барслеона" - "Жирона" в 22:00.
В Украине легально смотреть матч онлайн в интернете можно с помощью сервиса MEGOGO, который является платным.
Если у вас нет возможности посмотреть поединок в режиме LIVE, за его ходом вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Барселона – Жирона онлайн >>
В других странах матч Барселона – Жирона в прямом эфире покажут:
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2
- Германия - DAZN2, DAZN
- Ирландия - Premier Sports 1, Premier Player HD, LaLigaTV
- Израиль - One Sport
- Италия - DAZN
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Испания - DAZN LaLiga , DAZN
- Великобритания - Viaplay Xtra, LaLigaTV
- США - ESPN+, ESPN Deportes
Популярное сейчас
- Ударный дуэт Днепра-1 и забивной форвард Динамо. Символическая сборная 20-го тура УПЛ
- Лучшие минуты в карьере. ВИДЕО сумасшедших сэйвов Ремсдейла в матче Ливерпуль - Арсенал
- ВИДЕО. Лайнсмен ударил Робертсона в челюсть в перерыве матча Ливерпуль – Арсенал
- Историчный разгром. Барселона - Реал 0:4. Видео голов и обзор матча
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО