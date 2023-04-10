Барселона - Жирона: где и когда смотреть онлайн матч чемпионата Испании

Виктор Цыганков успел трижды сыграть против "Барслеоны", пока был игроком киевского "Динамо". Однажды даже отличился забитым голом. Теперь ему предстоит сыграть против каталонцев в составе "Жироны". И пренебрежительное отношение от гранда явно не будет. После поражения "Реала" "Барса" будет стремиться увеличить отрыв до 15 очков. Ну и не забываем, что это региональное дерби, ведь обе команды представляют Каталонию.

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Удастся ли Цыганкову и его команде удивить футбольную Испанию, смотрите в понедельник, 10 апреля. Начало матча "Барслеона" - "Жирона" в 22:00.

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