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Роберто Карлосу - 50: помните ли вы карьеру выдающегося бразильца? Квиз
Ох эта невероятная пушка!
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 10 апреля, 50-летний юбилей отмечает легендарный левый защитник сборной Бразилии и мадридского "Реала" Роберто Карлос. Он в первую очередь известен болельщикам благодаря своим мощным дальним ударам. А что еще запечатлелось в вашей памяти с карьеры латиноамериканца? Мы предлагаем это проверить, пройдя наш квиз.
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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
10.04.2023 в 11:35
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knmua(Киев) (Киев)
10.04.2023 в 12:10
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Барселиниуc (землянин)
10.04.2023 в 13:19
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