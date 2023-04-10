Роберто Карлосу - 50: помните ли вы карьеру выдающегося бразильца? Квиз

До сих пор с содроганием вспоминаю пушку Роберто Карлоса. Это было, что-то невероятного...Даже и припомнить не могу, кто бил сильнее его, и притом ещё так точно. Куман тоже бил дай боже, но всё же не так мощно, как Карлос.