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Роберто Карлосу - 50: помните ли вы карьеру выдающегося бразильца? Квиз

Испания
(1 голосов)

Ох эта невероятная пушка!

Роберто Карлосу - 50: помните ли вы карьеру выдающегося бразильца? Квиз

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 апреля, 50-летний юбилей отмечает легендарный левый защитник сборной Бразилии и мадридского "Реала" Роберто Карлос. Он в первую очередь известен болельщикам благодаря своим мощным дальним ударам. А что еще запечатлелось в вашей памяти с карьеры латиноамериканца? Мы предлагаем это проверить, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
10.04.2023 в 11:35
До сих пор с содроганием вспоминаю пушку Роберто Карлоса. Это было, что-то невероятного... Даже и припомнить не могу, кто бил сильнее его, и притом ещё так точно. Куман тоже бил дай боже, но всё же не так мощно, как Карлос.
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knmua(Киев) (Киев)
10.04.2023 в 12:10
Синиша Михайлович бил сильнее, но учитывая разницу в росте, удары Роберто кажутся мощнее.
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Барселиниуc (землянин)
10.04.2023 в 13:19
Да, согласен, у Синишы тоже пушка будь здоров была, но удары Роберто выглядели эффектнее, мяч летел непредсказуемо для вратаря, резко меняя траекторию полёта перед ним, такое кручение ему придавал мощный удар маленьким носком бутсы бразильца по площади мяча.
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