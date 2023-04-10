Анчелотти: Нынешний календарь – это абсурд, с ним надо что-то делать

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался в интервью Rai Radio 1, что можно поменять в футболе. Он считает, что игре не хватает чистого времени и изменения календаря.

"Есть идея ввести чистое время, чтобы избежать огромного числа добавленных минут. Кое-что можно сделать.

Это очень сложный сезон, слишком много матчей. Был чемпионат мира, где участвовали 15 игроков "Реала", затем Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, клубный чемпионат мира в Марокко в феврале.

С 30 декабря по 20 марта мы играли каждые три дня. Мы не смогли добиться стабильности как у "Барселоны".

(Нынешний) календарь – это абсурд, и с этим тоже надо что-то делать", – сказал тренер.

"Реал" отстает от "Барселоны" в Лиге на 12 очков, при этом у "сине-гранатовых" матч в запасе.