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Анчелотти: Нынешний календарь – это абсурд, с ним надо что-то делать
Испанец рассказал, что нужно поменять в футболе
Фото: twitter.com/MrAncelotti
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался в интервью Rai Radio 1, что можно поменять в футболе. Он считает, что игре не хватает чистого времени и изменения календаря.
"Есть идея ввести чистое время, чтобы избежать огромного числа добавленных минут. Кое-что можно сделать.
Это очень сложный сезон, слишком много матчей. Был чемпионат мира, где участвовали 15 игроков "Реала", затем Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, клубный чемпионат мира в Марокко в феврале.
С 30 декабря по 20 марта мы играли каждые три дня. Мы не смогли добиться стабильности как у "Барселоны".
(Нынешний) календарь – это абсурд, и с этим тоже надо что-то делать", – сказал тренер.
"Реал" отстает от "Барселоны" в Лиге на 12 очков, при этом у "сине-гранатовых" матч в запасе.
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