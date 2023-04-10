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Месси будет играть в полузащите, если вернется в Барселону

Испания
(1 голосов)

В атаке места не будет

Месси будет играть в полузащите, если вернется в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хави будет использовать Лионеля Месси в средней линии, если он вернется в "Барселону" из "ПСЖ" будущим летом. Клуб также хочет купить нападающего.

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Сообщается, что в атаку "Барса" рассматривает Виктора Роке из "Атлетико Паранаэнсе" и Пьер-Эмерика Обамеянга из "Челси".

Директора "Барселоны" Матеу Алемани и Йорди Кройфф провели переговоры с отцом и одним из агентов бразильского форварда. Переход 18-летнего нападающего обойдется клубу в 40 миллионов евро, что проблема для клуба с такими финансовыми проблемами.

В прошлом сезоне Виктор провел 52 матча, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Читайте также Барселона сделает предложение Месси, если Ла Лига одобрит клубный план сокращения зарплат

Ранее сообщалось, что "Барселона" собирается представить Ла Лиге план сокращения зарплат и продажи игроков, в который будет включен трансфер Лео. Если чемпионат одобрит переход, "блауграна" начнет переговоры с футболистом.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (9)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.04.2023 в 20:05
Очень радует, что великий чемпион - Лео Месси, до сих пор не дает спокойно спать некоторым очень глупым фанатам позорного реала. Таким как калан и игнатенко, который так неуклюже попытался замаскироваться под недокампеона. Любая новость про лучшего футболиста всех времен и народов - Лео Месси, бросает в дрожь и истерику этих смешных..Как же бедно живут эти Особи ... Нет, чтобы найти и прочитать новость, которая сейчас на всех первых полосах испанских СМИ...., несмотря на праздники...После матча, в котором Вильяреал красиво поимел маргариновых пенсионеров, на стоянке автомобилей некий игрок реала по фамилии вальверде избил игрока Вильяреала - Баену... Видео камеры все зафиксировали и полиция уже разбирается... Да здравствует великая БАРСЕЛОНА!!!
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0
0
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Spokoyno (Київ)
10.04.2023 в 19:39
Мессі вільний гравець... групи нападу! Враховуючи його вік Ліонелю краще "розгоняти атаки" чудовим пасом, а не забігом! Що в нього чудово виходить. А якщо буде нагода Лео може і сам їх завершити.
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
10.04.2023 в 19:32
Водичку буде гравцям подавати та за Хаві стілець носити.
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0
-1
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Campeón
10.04.2023 в 18:55
без сумнівів чмоссі винен Левандовські за золотий м'яч, але його роздутому его не буде місця в півзахисті. Згадайте істерики в сторону Ібри, коли чмоська грав на фланзі. А тут прям бути на підіграванні в Левандовські... та воно усреться, йому казали про це?
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0
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.04.2023 в 19:08
Не суди по себе, серун.
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
10.04.2023 в 18:01
А никто и не рассчитывал, шо Месси будет играть в атаке. В атаке будут играть Лева, Обама и Роке.
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.04.2023 в 18:34
Автор недалекий. Ему важно не где пользы больше от легенды, а дерьмо на вентилятор бросить.
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+2
0
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Campeón
10.04.2023 в 19:00
а від чмоссі може бути користь в футболі?Подумай. куплені чемпіонати, засилля лівих пенальті для його "величності", відібрані золоті м'ячі в одноклубників та представників інших клубів нічого позитивного в футбол не принесли
+1
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.04.2023 в 19:10
Чмося, вытащи член из за щеки, а то слова не понятно произносишь. ))
+1
0

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