Месси будет играть в полузащите, если вернется в Барселону

Хави будет использовать Лионеля Месси в средней линии, если он вернется в "Барселону" из "ПСЖ" будущим летом. Клуб также хочет купить нападающего.

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Сообщается, что в атаку "Барса" рассматривает Виктора Роке из "Атлетико Паранаэнсе" и Пьер-Эмерика Обамеянга из "Челси".

Директора "Барселоны" Матеу Алемани и Йорди Кройфф провели переговоры с отцом и одним из агентов бразильского форварда. Переход 18-летнего нападающего обойдется клубу в 40 миллионов евро, что проблема для клуба с такими финансовыми проблемами.

В прошлом сезоне Виктор провел 52 матча, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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Ранее сообщалось, что "Барселона" собирается представить Ла Лиге план сокращения зарплат и продажи игроков, в который будет включен трансфер Лео. Если чемпионат одобрит переход, "блауграна" начнет переговоры с футболистом.