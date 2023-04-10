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Барселона – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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"Барселона" получила шанс оторваться от "Реала" ещё сильнее

Барселона – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

фото - Getty Images

Новина українською

"Барселона" получила шанс оторваться от "Реала" на очередные три очка. Отличный поединок для Виктора Циганкова, чтобы не только опечалить "сине-гранатовых" и обрадовать "Мадрид", но и в очередной раз показать свой уровень в Испании.

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Игра запланирована на понедельник, десятое апреля. Начало – 22:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор Примеры в Украине.

Примера. 28-й тур. 10.04.2023

"Барселона" 22:00 "Жирона"

Барселона. "Камп Ноу"

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