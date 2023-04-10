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Примера. Барселона - Жирона 0:0. Незаметный Цыганков, безыдейные каталонцы
Лидер явно не отошел от провала в Класико
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Далеко не лучший матч для обеих каталонских команд в текущей Ла Лиге. И "Барса", и "Жирона" умеют играть интереснее.
Захватывающим для болельщиков оказался только стартовый отрезок - и то в основном благодаря обрезкам гостей. В первом случае их простил Левандовский, пробив выше девятки, во втором - Гассанига успел вынести из ворот мяч после ляпа Буэно.
В ответных акциях у "Жироны" по разу мимо ворот пробили Цыганков и Кастельянос.
Любопытно, что с каждой минутой нахождения команд на поле темп игры падал. "Жирону" это устраивало, она так снижала риски. Касательно же "Барсы", то, скорее, это эффект от травм и недавних 0:4 в Класико - команда словно в психологической яме.
Выбраться сегодня из нее так и не удалось. На 38-й минуте Араухо после углового эффектно срезал мяч в ворота, но Гассанига на ленточке сыграл идеально.
MOTM of Barcelona vs Girona tonight pic.twitter.com/TOh1k8irra— Troll Football (@Troll_Fotballl) April 10, 2023
Других моментов команда Хави так и не создала. Фати, Роберто, Кессье, Рафинья - все мимо кассы. Гави запомнился только провокациями, Левандовский бегал, как и полагается в 34 года - то есть, трусцой.
Наверное, "Жирона" могла даже победить эту версию "Барсы", но Тати Кастельянос в решающем моменте на 58-й минуте не покатил Цыганкову на пустые ворота, да еще и сам пробил отвратительно. Мичел в гневе заменил аргентинца уже через три минуты - и мы его понимаем.
Вообще по украинцу - он больше пахал, чем атаковал. Когда мяч к нему попадал, Виктор принимал неяркие, но правильные решения. С выходом Стуани тренер даже попытался использовать Цыганкова слева, но этот ход не сработал, и его заменили на правшу, которому там играть было сподручнее.
FT| Barcelona 0-0 Girona.— Barça Buzz (@Barca_Buzz) April 10, 2023
✋ Clean Sheet.
• xG: 1.19-0.48
• Possession: 59-41
• Shots: 18-5
• Passes: 439-291
• Fouls: 14-14#BarçaGirona
Stats Via: @FotMob pic.twitter.com/tfySKZDIhS
В таблице даже такая ничья приблизила "Барсу" к чемпионству, ведь "Реал" свой матч проиграл; отрыв Блауграны благодаря этому вырос до 13 очков. У "Жироны" - 11-я позиция, 35 баллов и 8 очков преимущества над зоной вылета, которая команде Мичела уже почти не грозит..
28-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Жирона" - 0:0
"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде - Гави, Бускетс, Роберто (Кессье, 46) - Рафинья (Альба, 75), Левандовский, Фати (Ферран Торрес, 68)
"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Хави Эрнандес - Ромеу - Цыганков (Рикельме, 71), Борха Гарсия (Алейш Гарсия, 46), Мартин (Валери, 85), Тони Вилья (Коуто, 60) - Кастельянос (Стуани, 60)
Предупреждения: Кастельянос, 32, Стуани, 77
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