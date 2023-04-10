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Примера. Барселона - Жирона 0:0. Незаметный Цыганков, безыдейные каталонцы

Испания
(1 голосов)

Лидер явно не отошел от провала в Класико

Примера. Барселона - Жирона 0:0. Незаметный Цыганков, безыдейные каталонцы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Далеко не лучший матч для обеих каталонских команд в текущей Ла Лиге. И "Барса", и "Жирона" умеют играть интереснее.

Захватывающим для болельщиков оказался только стартовый отрезок - и то в основном благодаря обрезкам гостей. В первом случае их простил Левандовский, пробив выше девятки, во втором - Гассанига успел вынести из ворот мяч после ляпа Буэно.

В ответных акциях у "Жироны" по разу мимо ворот пробили Цыганков и Кастельянос.

Любопытно, что с каждой минутой нахождения команд на поле темп игры падал. "Жирону" это устраивало, она так снижала риски. Касательно же "Барсы", то, скорее, это эффект от травм и недавних 0:4 в Класико - команда словно в психологической яме.

Выбраться сегодня из нее так и не удалось. На 38-й минуте Араухо после углового эффектно срезал мяч в ворота, но Гассанига на ленточке сыграл идеально.

Других моментов команда Хави так и не создала. Фати, Роберто, Кессье, Рафинья - все мимо кассы. Гави запомнился только провокациями, Левандовский бегал, как и полагается в 34 года - то есть, трусцой.

Наверное, "Жирона" могла даже победить эту версию "Барсы", но Тати Кастельянос в решающем моменте на 58-й минуте не покатил Цыганкову на пустые ворота, да еще и сам пробил отвратительно. Мичел в гневе заменил аргентинца уже через три минуты - и мы его понимаем.

Вообще по украинцу - он больше пахал, чем атаковал. Когда мяч к нему попадал, Виктор принимал неяркие, но правильные решения. С выходом Стуани тренер даже попытался использовать Цыганкова слева, но этот ход не сработал, и его заменили на правшу, которому там играть было сподручнее.

В таблице даже такая ничья приблизила "Барсу" к чемпионству, ведь "Реал" свой матч проиграл; отрыв Блауграны благодаря этому вырос до 13 очков. У "Жироны" - 11-я позиция, 35 баллов и 8 очков преимущества над зоной вылета, которая команде Мичела уже почти не грозит..

28-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Жирона" - 0:0

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде - Гави, Бускетс, Роберто (Кессье, 46) - Рафинья (Альба, 75), Левандовский, Фати (Ферран Торрес, 68)

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Хави Эрнандес - Ромеу - Цыганков (Рикельме, 71), Борха Гарсия (Алейш Гарсия, 46), Мартин (Валери, 85), Тони Вилья (Коуто, 60) - Кастельянос (Стуани, 60)

Предупреждения: Кастельянос, 32, Стуани, 77

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Комментарии (20)
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Барселиниуc (землянин)
11.04.2023 в 00:57
"Лидер явно не отошел от провала в Класико" Да причём здесь не отошёл? Просто такой формат Барсы не имеет право на существование, это выкидыш. И таким составом Барса играет только второй матч. Первую игру отдали среалишке, а во второй сделали вид, шо не отдавали первую...
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Барселиниуc (землянин)
11.04.2023 в 00:31
Это уже мем какой-то. Уже которую игру подряд сидят на трибуне три "травмированных" игрока Барсы. Один был готов играть ещё месяц назад, другой три недели назад, а третий неделю назад. Хорошо сидим!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.04.2023 в 00:25
Кстати по поводу того мяча, который пересек/не пересек линию ворот. Что за ерунда, что они не имеют систему определения гола? По повтору видно, что мяч якобы чуть прикасается линии перекладины, а не линии ворот. Линия ворот ведь уже. Ну да ладно.
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+1
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Барселиниуc (землянин)
11.04.2023 в 00:42
Просто Тебас деньги стырил, выделенные из бюджета Ла Лиги на систему определения гола.
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0
0
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hrdhrd (Украина)
11.04.2023 в 00:21
Видимо, Перес проплатил невыход на поле Дембеле и Педри еще и на матч с Жироной
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.04.2023 в 00:29
Видимо так. Куда-то деньги с незаконченного ремонта стадиона ведь уходят? Интересно, когда пластик с секторов снимут? Есть какие новости у вас? ))
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0
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Барселиниуc (землянин)
11.04.2023 в 00:35
Перес платил за один матч, а это уже местная самодеятельность. Типа "ну вы же видите..."
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
11.04.2023 в 01:01
Да и ничего Перес не платил, просто взял на понт и припугнул.
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.04.2023 в 00:18
Игра была больше похожа на тренировочную. Как же не хватает Педри, Дембеле и никаких новостей, когда там они уже будут готовы выйти на поле. Просто удивительно, что команда не потеряла больше очков без них в составе. Мало того, что четверо основных травмированы, так Хави упорно продолжает выпускать на поле Фати. Как так, почему? Ни одной обводки, отбора …. кошмар. Ходит по полю и улыбается. Левандовски?? Комментатор на ESPN+ хорошо сказал, что он после ЧМ заржавел. Ну да ладно, хорошо, что отрыв от второго места чуть увеличили, а не сократили.
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
11.04.2023 в 00:22
знп
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
11.04.2023 в 00:51
Больше всего разочаровывает Левандовски.
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0
0
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Campeón
11.04.2023 в 00:15
щось бидло на спотіфай арені сьогодні тихе було. видно зрозуміли, що з футболом їх н@їб@ли
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0
-2
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Барселиниуc (землянин)
11.04.2023 в 00:08
Ну шо, свидетели пришествия Хави, как вам ваш любимый тренеришко? Пустое место. Пшик. Всю игру сраную хавину тики-таку крутили.
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0
0
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Campeón
11.04.2023 в 00:04
ну шо ета такоє? дєньгі уплатілі, а паслєдній углавой падать нє далі - сказав чаві арбітрам
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+2
-2
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Барселиниуc (землянин)
11.04.2023 в 00:05
ты когда украинский язык выучишь, придурок?
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+1
0
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Campeón
11.04.2023 в 00:10
боба, роззуй очі, ввімкни мізки, я на твоїй рідній свинособачій написав
+1
-2
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Барселиниуc (землянин)
11.04.2023 в 00:17
так ты даже на русском неправильно написал пиши уже на своём родном иврите, ну или у вас дома на идиш?
0
0
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Барселиниуc (землянин)
11.04.2023 в 00:02
Жалюгідне видовище.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
10.04.2023 в 23:59
Я никогда не ем, когда играет Барса. Сегодня я ел.
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Sessinjo (Мукачево)
10.04.2023 в 23:58
Костиль жлоб!
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