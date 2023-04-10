Примера. Барселона - Жирона 0:0. Незаметный Цыганков, безыдейные каталонцы

Далеко не лучший матч для обеих каталонских команд в текущей Ла Лиге. И "Барса", и "Жирона" умеют играть интереснее.

Захватывающим для болельщиков оказался только стартовый отрезок - и то в основном благодаря обрезкам гостей. В первом случае их простил Левандовский, пробив выше девятки, во втором - Гассанига успел вынести из ворот мяч после ляпа Буэно.

В ответных акциях у "Жироны" по разу мимо ворот пробили Цыганков и Кастельянос.

Любопытно, что с каждой минутой нахождения команд на поле темп игры падал. "Жирону" это устраивало, она так снижала риски. Касательно же "Барсы", то, скорее, это эффект от травм и недавних 0:4 в Класико - команда словно в психологической яме.

Выбраться сегодня из нее так и не удалось. На 38-й минуте Араухо после углового эффектно срезал мяч в ворота, но Гассанига на ленточке сыграл идеально.

MOTM of Barcelona vs Girona tonight pic.twitter.com/TOh1k8irra — Troll Football (@Troll_Fotballl) April 10, 2023

Других моментов команда Хави так и не создала. Фати, Роберто, Кессье, Рафинья - все мимо кассы. Гави запомнился только провокациями, Левандовский бегал, как и полагается в 34 года - то есть, трусцой.

Наверное, "Жирона" могла даже победить эту версию "Барсы", но Тати Кастельянос в решающем моменте на 58-й минуте не покатил Цыганкову на пустые ворота, да еще и сам пробил отвратительно. Мичел в гневе заменил аргентинца уже через три минуты - и мы его понимаем.

Вообще по украинцу - он больше пахал, чем атаковал. Когда мяч к нему попадал, Виктор принимал неяркие, но правильные решения. С выходом Стуани тренер даже попытался использовать Цыганкова слева, но этот ход не сработал, и его заменили на правшу, которому там играть было сподручнее.

В таблице даже такая ничья приблизила "Барсу" к чемпионству, ведь "Реал" свой матч проиграл; отрыв Блауграны благодаря этому вырос до 13 очков. У "Жироны" - 11-я позиция, 35 баллов и 8 очков преимущества над зоной вылета, которая команде Мичела уже почти не грозит..

28-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Жирона" - 0:0

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде - Гави, Бускетс, Роберто (Кессье, 46) - Рафинья (Альба, 75), Левандовский, Фати (Ферран Торрес, 68)

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Хави Эрнандес - Ромеу - Цыганков (Рикельме, 71), Борха Гарсия (Алейш Гарсия, 46), Мартин (Валери, 85), Тони Вилья (Коуто, 60) - Кастельянос (Стуани, 60)

Предупреждения: Кастельянос, 32, Стуани, 77