У Барсы 21 сухой матч в этом сезоне Ла Лиги. Рекорд – 24

"Барселона" сыграла вничью на Камп Ноу с "Жироной" (0:0) в рамках 28-го тура Ла Лиги. "Сине-гранатовые" не пропускали в 21-м из 28-и туров чепионата.

Клубный рекорд – 24 матча в сезоне-1986/87.

Тогда ворота "блауграны" защищал Андони Субисарретта. Максимально приблизились к этому результату в сезоне-2014/15 с Клаудио Браво на воротах и Луисом Энрике в качестве главного тренера (23 матча).

У команды Хави есть ещё 10 матчей до конца чемпионата, в четырех из которых нужно не пропустить, чтобы побить рекорд.

"Сине-гранатовые" идут на первом месте в чемпионате, набрав 72 очка после 28 туров. "Реал" идет вторым, отставая на 13 очков.