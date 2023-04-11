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У Барсы 21 сухой матч в этом сезоне Ла Лиги. Рекорд – 24
Хави настроил защиту
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" сыграла вничью на Камп Ноу с "Жироной" (0:0) в рамках 28-го тура Ла Лиги. "Сине-гранатовые" не пропускали в 21-м из 28-и туров чепионата.
Клубный рекорд – 24 матча в сезоне-1986/87.
Тогда ворота "блауграны" защищал Андони Субисарретта. Максимально приблизились к этому результату в сезоне-2014/15 с Клаудио Браво на воротах и Луисом Энрике в качестве главного тренера (23 матча).
У команды Хави есть ещё 10 матчей до конца чемпионата, в четырех из которых нужно не пропустить, чтобы побить рекорд.
"Сине-гранатовые" идут на первом месте в чемпионате, набрав 72 очка после 28 туров. "Реал" идет вторым, отставая на 13 очков.
El Barça ya ha dejado su puerta a cero en 21 partidos de esta Liga.— Pedro Martin (@pedritonumeros) April 10, 2023
Ligas en las que el Barça dejó su puerta a cero en más de 20 partidos:
24 en 1986-87 (con Zubizarreta)
23 en 2014-15 (con Bravo)
21 en 2022-23 (con Ter Stegen)
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