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У Барсы 21 сухой матч в этом сезоне Ла Лиги. Рекорд – 24

Испания
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Хави настроил защиту

У Барсы 21 сухой матч в этом сезоне Ла Лиги. Рекорд – 24

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona

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"Барселона" сыграла вничью на Камп Ноу с "Жироной" (0:0) в рамках 28-го тура Ла Лиги. "Сине-гранатовые" не пропускали в 21-м из 28-и туров чепионата.

Клубный рекорд – 24 матча в сезоне-1986/87.

Тогда ворота "блауграны" защищал Андони Субисарретта. Максимально приблизились к этому результату в сезоне-2014/15 с Клаудио Браво на воротах и Луисом Энрике в качестве главного тренера (23 матча).

У команды Хави есть ещё 10 матчей до конца чемпионата, в четырех из которых нужно не пропустить, чтобы побить рекорд.

"Сине-гранатовые" идут на первом месте в чемпионате, набрав 72 очка после 28 туров. "Реал" идет вторым, отставая на 13 очков.

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В статье: Барселона Хави
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