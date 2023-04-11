Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави после ничьей с Жироной: Нам не хватало завершающего штриха
Команды выдали нулевую ничью
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал ничью с "Жироной" (0:0) в матче 28-го испанской Примеры.
"Меня беспокоит только победа в Ла Лиге, и сейчас мы находимся в очень хорошей ситуации. Мы играли правильно, имели много возможностей забить и победить в матче против очень хорошей команды. Не хватало лишь завершающего штриха. Думаю, мы заслужили победу.
Мы оторвались на 13 очков от второго места, но была возможность выйти вперед на 15 очков. "Жирона" очень хорошо отрабатывает выход мяча. Такие команды рискуют. На следующей неделе мы едем в "Хетафе", который также борется за выживание", - сказал Хави.
"Барселона" набрала 72 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, Каталонцы оторвались от идущего на второй строчке "Реала" на 13 пунктов.
Популярное сейчас
- Экс-наставник Шахтера выиграл первый трофей в Бразилии
- Сбитый вертолет плюс выжженная артиллерия. Генштаб – о потерях россиян за 10 апреля
- Цыганков не забил из-за жадности. Барселона - Жирона 0:0. Видео главных моментов матча
- Пакеты с деньгами, выезд на Бернабеу и племянница диктатора: чудеса испанского клуба, жившего с торговли наркотиками
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО