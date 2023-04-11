Хави после ничьей с Жироной: Нам не хватало завершающего штриха

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал ничью с "Жироной" (0:0) в матче 28-го испанской Примеры.

"Меня беспокоит только победа в Ла Лиге, и сейчас мы находимся в очень хорошей ситуации. Мы играли правильно, имели много возможностей забить и победить в матче против очень хорошей команды. Не хватало лишь завершающего штриха. Думаю, мы заслужили победу.

Мы оторвались на 13 очков от второго места, но была возможность выйти вперед на 15 очков. "Жирона" очень хорошо отрабатывает выход мяча. Такие команды рискуют. На следующей неделе мы едем в "Хетафе", который также борется за выживание", - сказал Хави.