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"Он плакал в раздевалке". Наставник Жироны - о форварде, который не дал пас на Цыганкова

Испания
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Мичел прокомментировал голевую ситуацию

"Он плакал в раздевалке". Наставник Жироны - о форварде, который не дал пас на Цыганкова

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал ничью против "Барселоны" (0:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

"Мы сохранили ворота сухими на чужом поле. Это важно, прежде всего, из-за уверенности игроков. Учитывая нашу манеру игры, я думаю, что мы много раскрываемся. Считаю, что начало было исключительным, счет мог бы быть 1-1 или 2-2 минуты после 10. Иногда требую, чтобы игроки поднимались выше, пытались перехватить мяч и могли отойти назад, как это делали Кастельянос и Цыганков.

У нас действительно есть способности, чтобы владеть мячом, но трудно начинать от вратаря, трудно накапливать передачи, потому что это большой риск. Нам нужны были альтернативы, чтобы играть долго и выигрывать. Иногда было хорошо, иногда – нет. В общем, была возможность владеть мячом на половине поля соперника, в первой половине мы добились большего, игра в целом была очень полной, зная, что "Барселона" имела варианты, чтобы победить.

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Тати (Кастельянос) многое нам дает. Он плакал в раздевалке. Нападающим больнее упустить шанс, чем всю работу, которую он может проделать. Он считает, что мог отдать пас на Цыганкова, когда выходили два против друга, но он многое дал нам в течение сезона. И Тати собирается продолжать давать нам, я убежден в его уровне. Нападающие готовы терпеть неудачи, и он подарит нам еще много радости", – сказал Санчес.

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В статье: Барселона Мичел Жирона
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
11.04.2023 в 11:47
Велика ймовірність що захисник встиг би перехопити
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