"Он пасует на три метра". Как Перес продал Макелеле в Челси и развалил чемпионскую команду

Клод Макелеле стал третьим по дороговизне приобретением "Реала" летом 2000-го. Флорентино Перес утолил аппетиты "Сельты" 14 миллионами евро, однако никогда не испытывал особого пиетета к новой "игрушке" - это же не Фигу, чье появление на "Сантьяго Бернабеу" ознаменовало старт эры "галактикос" и разрушило "Барселону".

На первый взгляд, Макелеле казался академическим, системным, шаблонным – такие футболисты, как правило, малозаметны и не производят фурор, за которым охотился Перес. Президент мадридцев даже не догадывался, что ему будет стоить недооценка Клода.

***

По состоянию на начало кампании 2003/04 "Реал" чувствовал себя очень хорошо. Флорентино было чем похвастаться - всего за несколько лет его руководства команда завоевала семь трофеев, в том числе памятный кубок Лиги чемпионов. А игроки какие! К Фигу присоединились Зинедин Зидан и Роналдо, люди, которые делали "погоду" на континенте и были кумирами фанатов.

Перес неутомимо собирал коллекцию и в поисках экземпляров шел напролом - неудивительно, что он долго обхаживал Дэвида Бекхэма и обрадовался, когда англичанин поссорился с сэром Алексом Фергюсоном. Желание подписать новую звезду при всем срикошетило по будущему Макелеле.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, posa para foto com seus jogadores antes do início da temporada 2003-2004. Da esquerda para direita: David Beckham, Luís Figo, Florentino Pérez, Zinédine Zidane e Ronaldo. Galácticos. Nostálgico! pic.twitter.com/nMvWumdwGf

Клод считался бесспорным членом стартового состава – на это указывают 145 матчей. Неутомимый, вездесущий, с великолепным видением поля и тонким пасом - француз мог запросто "выжечь" опорную зону в стиле Дженнаро Гаттузо, однако был и звеном, которое соединяло между собой оборону и нападение. Отдавали ли ему должное? Стив Макманаман назвал коллегу "самым важным и в то же время наименее ценимым в "Реале", а Фернандо Ерро добавил: "Он был лучшим игроком в команде на протяжении всех сезонов, но люди его просто не замечали".

Оглядываясь в прошлое, сегодняшняя пресса стабильно хвалит Макелеле - называет пятым защитником, умело разрушавшим намерения соперников и создававшим импульс для развития атаки. Однако двадцать лет назад газетчики прохладно реагировали на старания хавбека: что это за "искусство" - отдать десяток поперечных передач назад! Заметьте, как сейчас акулы пера и светила тактической мысли пренебрегают индивидуализмом и высоко котируют коллективизм.

Поэтому Висенте дель Боске всегда подходил футболист - именитый тренер знал, куда смотреть: универсальность Клода открыла множество возможностей для Гути, Зидана, Роналдо и Рауля, у которых банально исчезла необходимость возвращаться назад. А для чего? "Он идеальный игрок. Прекрасные физические данные, техника, видение поля. Он практически не нарушает правила, а еще обладает фантастической работоспособностью", - подчеркнул Висенте. И если вы подумали, что только дурак отпустит исполнителя с подобными скиллами, то не беспокойтесь - им оказался Флорентино Перес.

В 2003 году Макелеле решил - пора пролонгировать контракт. Полузащитник и так получал самую маленькую зарплату в коллективе (100 тысяч евро в месяц), стремился ее повысить и действительно "выбил" преференции. Правда, на словах Перес обещал пересмотреть финансовые условия в пользу дополнительных 5-10 процентов и заверил, что сделает это, как только Клод вернется из отпуска. А затем на "Сантьяго Бернабеу" был представлен Дэвид Бекхэм - ради него Флорентино не пожалел 37,5 миллиона евро.

Когда же Макелеле появился в кабинете, функционер сокрушенно развел руками - мол, бюджет превышен, так что ни о каких переговорах речь не будет. Шок.

Бытует мнение, что наш герой – исключительно жертва. Никто не спорит, что Перес совершил катастрофическую ошибку, однако следует признать и то, что Клод также бросил ветку в костер конфликта. Все из-за агента Марка Роже, побуждавшего клиента саботировать тренировки, симулировать (это было настолько естественно, что Макелеле чуть не назначили операцию) и раскручивать в СМИ историю с расизмом.

Флорентино был бы не собой, если бы не вышел в медийную плоскость. Проблема в том, что президент не стал налаживать атмосферу, побуждать игрока к рационализму, а просто сжег мосты. "Он не важен, редко пасует мяч дальше, чем на три метра. Придут игроки помоложе, благодаря которым о Макелеле забудут. Я удивлен разницей между образцовым поведением, которое он демонстрировал на протяжении последних лет на поле и за его пределами, и тем, что он показал недавно. Я думаю, что это из-за плохого совета. Он хотел половину того, что зарабатывает Зинедин Зидан. Это невозможно", - рассказал Перес.

Свое слово сказал и Хорхе Вальдано, тогдашний генеральный директор: "Ты чем думаешь? Такой, как ты, должен играть за "Реал" бесплатно. Если хочешь уйти - отлично. Найди клуб, который заплатит за тебя 15 миллионов".

Все время Макелеле притворялся, что форсирует уход. Кто покинет клуб, постоянно соревнующийся за медали высшего достоинства?

Риторика Переса-Вальдано кардинально изменила ситуацию - ведро помоев, вылитых на голову Клода, заставляло действовать. Во-первых, претендентов, готовых заплатить 15 миллионов евро, появилось вволю, во-вторых, Флорентино ошалел, когда осознал - француз достойно ведет в информационной и репутационной войне. Причем не особенно соглашается на диалог: "Да, потом "Реал" хотел меня удержать. Я тогда думал: "Мой отец убьет меня, если я поддамся", - вспомнил Макелеле.

Обиженное эго и осознание того, что опорник действительно важен - все это повлияло на поведение Переса. Президент связался с Роже, пробовал договориться, но все зря - на авансцену вышел Пини Захави, который помог Роману Абрамовичу купить "Челси" и в дальнейшем влиял на трансферную политику. 20 миллионов евро, 200 тысяч "чистыми" персонально Клоду - с такими аргументами трудно спорить. Формально Флорентино обогатился на 6 миллионов, однако фактически получил подачку, ту самую кость, которую хозяин небрежно швырнул собаке на привязи.

ON THIS TRANSFER DAY: In 2003, Chelsea signed Claude Makélélé for £16m from Real Madrid.



Absolute bargain. pic.twitter.com/ddWqn0usSy