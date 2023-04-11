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Президент Барселоны даст пресс-конференцию о деле Негрейры

Испания
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Стоит объясниться перед фанатами

Президент Барселоны даст пресс-конференцию о деле Негрейры

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта даст пресс-конференцию в понедельник, 17-го апреля, по "делу Негрейры". Глава клуба ответит на вопросы журналистов о выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей.

Ранее Лапорта обратился к ФИФА и УЕФА с просьбой не относиться к клубу с предубеждением и дать "Барселоне" защититься в суде, прежде чем выступать с публичными заявлениями по делу.

Напомним, что прокуратура Барселоны подала иск в суд на бывших президентов "Барселоны" Сандро Роселя и Хосепа Бартомеу в деле о выплате бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. С 2001-го по 2018-й год клуб перевел на его счета 7,3 миллиона евро.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Источник:
sport.es

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