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Форвард Жироны, который не отдал на Цыганкова в матче с Барселоной, закрыл свои аккаунты в соцсетях

Испания
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Ох и набрался хейта парень за этот эпизод

Форвард Жироны, который не отдал на Цыганкова в матче с Барселоной, закрыл свои аккаунты в соцсетях

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Жироны" "Тати" Кастельянос "заморозил" или удалил свои профили в социальных сетях после матча с "Барселоной" (0:0).

На данный момент аккаунты аргентинца в Твиттере и Инстаграме недоступны.

Вероятно, такое решение игрока связано с хейтом болельщиков после одного из эпизодов матча, когда после выхода два в одного вратаря он не отдал пас на Виктора Цыганкова и не забил сам.

Эпизод случился на 55-й минуте встречи, через 5 минут Тати заменили.

После матча главный тренер "Жироны" Мичел говорил, что после этого эпизода нападающий плакал в раздевалке.

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В статье: Барселона Виктор Цыганков Жирона
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