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Форвард Жироны, который не отдал на Цыганкова в матче с Барселоной, закрыл свои аккаунты в соцсетях
Ох и набрался хейта парень за этот эпизод
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "
На данный момент аккаунты аргентинца в Твиттере и Инстаграме недоступны.
Вероятно, такое решение игрока связано с хейтом болельщиков после одного из эпизодов матча, когда после выхода два в одного вратаря он не отдал пас на Виктора Цыганкова и не забил сам.
Эпизод случился на 55-й минуте встречи, через 5 минут Тати заменили.
После матча главный тренер "Жироны" Мичел говорил, что после этого эпизода нападающий
¡Ocasión de @tatycaste11anos en el #BarçaGirona!#LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/dtvsmyXB4g— LaLiga (@LaLiga) April 10, 2023
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