Форвард Жироны, который не отдал на Цыганкова в матче с Барселоной, закрыл свои аккаунты в соцсетях

Форвард " Жироны " "Тати" Кастельянос "заморозил" или удалил свои профили в социальных сетях после матча с "Барселоной" (0:0).

На данный момент аккаунты аргентинца в Твиттере и Инстаграме недоступны.

Вероятно, такое решение игрока связано с хейтом болельщиков после одного из эпизодов матча, когда после выхода два в одного вратаря он не отдал пас на Виктора Цыганкова и не забил сам.

Эпизод случился на 55-й минуте встречи, через 5 минут Тати заменили.