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Реалу интересен Чуквуэзе. Он оформил дубль в ворота Мадрида за Вильярреал

Испания
(1 голосов)

Лучший трансфер – это трансфер того, кто забивал тебе

Реалу интересен Чуквуэзе. Он оформил дубль в ворота Мадрида за Вильярреал

Фото: twitter.com/VillarrealCF

Новина українською

"Реалу" интересен нападающий "Вильярреала" Саму Чуквуэзе, сообщает Marca. 23-летний нигериец оформил дубль в ворота "Мадрида".

Клуб не хочет расставаться с игроком, но готов рассмотреть его продажу в случае "заманчивого предложения "Реала".

"Он нравится Флорентино (Пересу), и в руководстве говорят о возможности задействования Винисиуса и Чуквуэзе в одном составе.

Он (Чуквуэзе) нравится половине АПЛ, последним клубом (проявлявшим интерес) был "Эвертон", – сказал журналист Педро Пабло Паррадо.

Контракт Чуквуэзе с "желтой субмариной" рассчитан до лета 2024-го. Считается, что его трансфер может обойтись в 50 миллионов евро.

В этом сезоне нигериец провел за "Вильярреал" 40 матчей, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

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В статье: Вильярреал
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.04.2023 в 18:15
Холланд очень сильно расстроится, если узнает об этом
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