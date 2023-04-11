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Реалу интересен Чуквуэзе. Он оформил дубль в ворота Мадрида за Вильярреал
Лучший трансфер – это трансфер того, кто забивал тебе
Фото: twitter.com/VillarrealCF
"Реалу" интересен нападающий "Вильярреала" Саму Чуквуэзе, сообщает Marca. 23-летний нигериец оформил дубль в ворота "Мадрида".
Клуб не хочет расставаться с игроком, но готов рассмотреть его продажу в случае "заманчивого предложения "Реала".
"Он нравится Флорентино (Пересу), и в руководстве говорят о возможности задействования Винисиуса и Чуквуэзе в одном составе.
Он (Чуквуэзе) нравится половине АПЛ, последним клубом (проявлявшим интерес) был "Эвертон", – сказал журналист Педро Пабло Паррадо.
Контракт Чуквуэзе с "желтой субмариной" рассчитан до лета 2024-го. Считается, что его трансфер может обойтись в 50 миллионов евро.
В этом сезоне нигериец провел за "Вильярреал" 40 матчей, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.
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