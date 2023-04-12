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Реал не предложит за Беллингема столько же, сколько и Ман Сити

Испания
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"Реал" не будет участвовать в аукционе

Реал не предложит за Беллингема столько же, сколько и Ман Сити

Фото: twitter.com/BellinghamJude

Новина українською

"Реал" не будет предлагать за Джуда Беллингема столько же, сколько готов дать за хавбека "Боруссии" Дортмунд "Манчестер Сити". При этом сам игрок более расположен к "Мадриду".

Сообщается, что решение будет принимать футболист. "Мадрид" не готов переплачивать ни "Боруссии", ни самому игроку. В плане личного контракта "Манчестер Сити" также впереди.

Ранее стало известно, что из гонки за футболистом вышел "Ливерпуль". Клуб не готов платить 130 миллионов фунтов за игрока, так как это ограничит перестройку команды.

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Сохраняют интерес к хавбеку также "ПСЖ" и "Челси".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Манчестер Сити Джуд Беллингем
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