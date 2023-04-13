СМИ: Барселона хочет продать Фати. Клуб не устраивают заявления его отца

"Барселона" хочет избавиться от Ансу Фати, сообщает AS. В клубе недовольны заявлениями его отца, что нападающий получает мало игрового времени и ему стоит сменить клуб.

Агента игрока Жорже Мендеша попросили искать Фати новый клуб. Нападающего оценивают минимум в 40 миллионов евро.

В последних трех матчах Фати вышел в основе против "Жироны" и "Эльче", но с "Реалом" игрок появился только с замены. С "Эльче" испанец забил гол.

В этом сезоне Ансу провел 41 матч, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

Также клуб хочет продать Феррана Торреса, так как он не убедил руководство в своих способностях. Трансфер за менее чем 40 миллионов евро будет считаться в "Барсе" убыточным и в клубе готовы рассмотреть аренду с правом выкупа.

Торрес пришел в "Барсу" в январе 2022-го за 55 миллионов евро из "Ман Сити". В этом сезоне Ферран провел 37 матчей, отличился 6-ю голами и отдал 2 голевые передачи.