  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Барселона хочет продать Фати. Клуб не устраивают заявления его отца
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Барселона хочет продать Фати. Клуб не устраивают заявления его отца

Испания
(1 голосов)

Также уйти может Ферран

СМИ: Барселона хочет продать Фати. Клуб не устраивают заявления его отца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" хочет избавиться от Ансу Фати, сообщает AS. В клубе недовольны заявлениями его отца, что нападающий получает мало игрового времени и ему стоит сменить клуб.

Агента игрока Жорже Мендеша попросили искать Фати новый клуб. Нападающего оценивают минимум в 40 миллионов евро.

В последних трех матчах Фати вышел в основе против "Жироны" и "Эльче", но с "Реалом" игрок появился только с замены. С "Эльче" испанец забил гол.

В этом сезоне Ансу провел 41 матч, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

Также клуб хочет продать Феррана Торреса, так как он не убедил руководство в своих способностях. Трансфер за менее чем 40 миллионов евро будет считаться в "Барсе" убыточным и в клубе готовы рассмотреть аренду с правом выкупа.

Торрес пришел в "Барсу" в январе 2022-го за 55 миллионов евро из "Ман Сити". В этом сезоне Ферран провел 37 матчей, отличился 6-ю голами и отдал 2 голевые передачи.

По теме
yellow-arrow
Барселона подписала двухлетний контракт с защитником Атлетика. Известны детали контракта
yellow-arrow
Куман о деле Негрейры: В Нидерландах люди теперь относятся к клубу по-другому. Барселона потеряла свой имидж
yellow-arrow
Барселона предлагает Бускетсу продлить контракт с зарплатой в 3 раза меньше текущей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ансу Фати
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
13.04.2023 в 20:27
Торрмеса в первую очередь надо сбагрить. Он и для основы не подходит и на замену. Абсолютно левый пассажир. Я б тому, кто посоветовал его купить, да ещё за 55 млн евро, яйца бы вырвал и заставил бы их сожрать.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде