Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Барселона хочет продать Фати. Клуб не устраивают заявления его отца
Также уйти может Ферран
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" хочет избавиться от Ансу Фати, сообщает AS. В клубе недовольны заявлениями его отца, что нападающий получает мало игрового времени и ему стоит сменить клуб.
Агента игрока Жорже Мендеша попросили искать Фати новый клуб. Нападающего оценивают минимум в 40 миллионов евро.
В последних трех матчах Фати вышел в основе против "Жироны" и "Эльче", но с "Реалом" игрок появился только с замены. С "Эльче" испанец забил гол.
В этом сезоне Ансу провел 41 матч, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.
Также клуб хочет продать Феррана Торреса, так как он не убедил руководство в своих способностях. Трансфер за менее чем 40 миллионов евро будет считаться в "Барсе" убыточным и в клубе готовы рассмотреть аренду с правом выкупа.
Торрес пришел в "Барсу" в январе 2022-го за 55 миллионов евро из "Ман Сити". В этом сезоне Ферран провел 37 матчей, отличился 6-ю голами и отдал 2 голевые передачи.
Популярное сейчас
- Василий Кравец интересен клубу УПЛ, который в следующем сезоне может сыграть в ЛЧ
- Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО
- ГУР: Российские элиты понимают, что победы РФ не будет
- Большой скандал в Первой лиге, плохие выходные для украинцев в АПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО