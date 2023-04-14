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Челси готов предложить Гави одну из самых высоких зарплат в АПЛ

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Летом испанец может уйти бесплатно

Челси готов предложить Гави одну из самых высоких зарплат в АПЛ

фото - Getty Images

Новина українською

"Челси" готов предложить 18-летнему полузащитнику "Барселоны" Гави огромный контракт. Если хавбек даст согласие, он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ.

Сообщается, что агенты футболиста, а также его родители, проведут встречу с совладельцем "синих" Тоддом Боэли.

Гави хотят предложить проект под руководством Луиса Энрике. В клубе также гарантируют хавбеку, что усилятся.

Напомним, что ранее появилась информация, что Гави сможет покинуть "Барсу" бесплатно следующим летом, если клуб к этому моменту не зарегистрирует его в качестве игрока первой команды. В марте Ла Лига отменила регистрацию контракта игрока из-за потолка зарплат в клубе.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Гави
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Источник:
as.com

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Комментарии (6)
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Campeón
14.04.2023 в 18:22
з його неврівноваженою психікою можуть бути 2 варіанти: або він перейде в АПЛ і його там поламають, або й далі в барсі виконуватиме роль опудала для осасун при сприянні куплених арбітрів
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.04.2023 в 18:36
Не дождетесь. Он вам еще много раз настроение испортит. Пусть только подрастет пацан.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.04.2023 в 18:16
К чему такая трата денег? Лучше Фати в паре с Торресом. Будут веселить болельщиков в Лондоне.
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Барселиниуc (землянин)
14.04.2023 в 17:22
Кстати бульдог Гави для АПЛ очень даже подходит. Бей-беги это про него.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.04.2023 в 18:21
Нет, нельзя его отпускать. Он нужен Барсе, чтобы на дядек из Мадрида ужас нагонять.)
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Campeón
14.04.2023 в 18:29
при тому що ці слухи пустили з його оточення, а можливо і він сам.Які в останньому ель класіко не підтвердились
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