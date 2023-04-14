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Челси готов предложить Гави одну из самых высоких зарплат в АПЛ
Летом испанец может уйти бесплатно
фото - Getty Images
"Челси" готов предложить 18-летнему полузащитнику "Барселоны" Гави огромный контракт. Если хавбек даст согласие, он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ.
Сообщается, что агенты футболиста, а также его родители, проведут встречу с совладельцем "синих" Тоддом Боэли.
Гави хотят предложить проект под руководством Луиса Энрике. В клубе также гарантируют хавбеку, что усилятся.
Напомним, что ранее появилась информация, что Гави сможет покинуть "Барсу" бесплатно следующим летом, если клуб к этому моменту не зарегистрирует его в качестве игрока первой команды. В марте Ла Лига отменила регистрацию контракта игрока из-за потолка зарплат в клубе.
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