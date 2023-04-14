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Винисиус – лучший игрок Реала в марте. Бразилец получает награду второй месяц подряд
Награду дали за 1+1 в 5 матчах
Фото: realmadrid.com
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком "Реала" в марте. Он забил в ворота "Эспаньола" (3:1) и отдал результативный пас в матче с "Ливерпулем" (1:0).
Бразилец уже признавался игроком месяца в феврале. Тогда он забил 6 голов и отдал 3 результативных паса.
"Это сбывшаяся мечта. Каждый день я мечтал об этом моменте, о том, чтобы попасть сюда, сыграть и получить эту любовь от людей. Это всегда очень важно для меня", – сказал Винисиус, получив награду.
В этом сезоне 22-летний бразилец провел 45 матчей, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Винисиуса в 120 миллионов евро.
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