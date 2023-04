Примера. Райо Вальекано - Осасуна 2:1. Красивые голы, но кризисный футбол

"Осасуна" и "Райо" выиграли по 3 матча в последних 15 турах, так что сами понимаете их состояние.

Удивили ли кризисные команды сегодня? Даже близко нет. Равная игра с нечастыми вспышками мастерства и высоким процентом ошибок - так середняки Ла Лиги играют постоянно.

В первом тайме команды долго обменивались моментами, причем шансы "Осасуны" выглядели даже острее, но в герои выбился лидер "Молний" Иси Паласон. На 40-й минуте он пробил в сторону Трехо, в борьбе с которым Аридане оформил автогол. Ну, а на 43-й минуте Паласону удался настоящий шедевр - гол боковыми ножницами метров с 18-ти.

Нокдаун для "Осасуны"? Нет. Игра как была, так и осталась равной. Пенья, Аридане, Барха - все пробовали забить в ответ, и на 66-й минуте Мой Гомес таки отквитал один мяч классным дальним ударом.

12 - Isi Palazón has been involved in 12 goals (7 goals and 5 assists) for @RayoVallecano this season in @LaLigaEN, twice as many as last season in the competition (6 - 2 goals and 4 assists).



Effective. pic.twitter.com/loOW0GHFGN