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Примера. Райо Вальекано - Осасуна 2:1. Красивые голы, но кризисный футбол

Испания
(1 голосов)

Фортуна встала на сторону Мадрида

Примера. Райо Вальекано - Осасуна 2:1. Красивые голы, но кризисный футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Осасуна" и "Райо" выиграли по 3 матча в последних 15 турах, так что сами понимаете их состояние.

Удивили ли кризисные команды сегодня? Даже близко нет. Равная игра с нечастыми вспышками мастерства и высоким процентом ошибок - так середняки Ла Лиги играют постоянно.

В первом тайме команды долго обменивались моментами, причем шансы "Осасуны" выглядели даже острее, но в герои выбился лидер "Молний" Иси Паласон. На 40-й минуте он пробил в сторону Трехо, в борьбе с которым Аридане оформил автогол. Ну, а на 43-й минуте Паласону удался настоящий шедевр - гол боковыми ножницами метров с 18-ти.

Нокдаун для "Осасуны"? Нет. Игра как была, так и осталась равной. Пенья, Аридане, Барха - все пробовали забить в ответ, и на 66-й минуте Мой Гомес таки отквитал один мяч классным дальним ударом.

И вот здесь надо хвалить Ираолу. Его серия замен убила остроту от гостей моментально. В концовке уже именно хозяева имели более удобные шансы, но Айтор отразил попытки Сисса и Сальви.

Впрочем, что 3:1, что 2:1 - все равно победа. Благодаря ей "Райо" с 40 очками устроился на 8-м месте. У "Осасуны" - 9-я строчка и 38 баллов.

29-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Осасуна" - 2:1

Голы: Аридане, 40 (автогол), Паласон, 43 - Мой Гомес, 66

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мумин, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Сальви, 75), Валентин - Паласон, Трехо (Сисс, 70), Альваро Гарсия (Шаваррия, 75) - Камельо (Фалькао, 83)

"Осасуна": Айтор Фернандес - Видаль (Пенья, 57), Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Ибаньес (Мой Гомес, 57), Монкайола, Орос - Барха (Крус, 84), Кике, Абде (Будимир, 75)

Предупреждения: Альваро Гарсия, 48, Катена, 90+1 - Кике, 47, Мой Гомес, 88, Давид Гарсия, 90+5

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В статье: Осасуна (Памплона) Райо Вальекано (Мадрид)
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