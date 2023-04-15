Гави собирается остаться в Барселоне, несмотря на проблемы с регистрацией на сезон

Полузащитник "Барселоны" Гави дал понять каталонцам, что хотел бы продолжить карьеру в клубе.

Молодой полузащитник снова зарегистрирован на сезон как игрок молодёжной команды. Это произошло из-за того, что ранее коммерческий суд Барселоны не поддержал апелляцию одноимённого клуба по отмене регистрации нового контракта с Гави, согласно которому его регистрировали бы игроком первой команды.

Однако футболист спокоен из-за ситуации с контрактом, потому что регистрация его нового соглашения является приоритетом для "Барселоны". Его заверили, что все проблемы будут решены.