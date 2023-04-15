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Гави собирается остаться в Барселоне, несмотря на проблемы с регистрацией на сезон
Игрок верит, что все проблемы будут решены
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Гави дал понять каталонцам, что хотел бы продолжить карьеру в клубе.
Молодой полузащитник снова зарегистрирован на сезон как игрок молодёжной команды. Это произошло из-за того, что ранее коммерческий суд Барселоны не поддержал апелляцию одноимённого клуба по отмене регистрации нового контракта с Гави, согласно которому его регистрировали бы игроком первой команды.
Однако футболист спокоен из-за ситуации с контрактом, потому что регистрация его нового соглашения является приоритетом для "Барселоны". Его заверили, что все проблемы будут решены.
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