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Реал отказался от идеи продажи Тчуамени

Испания
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В клубе считают, что игрок еще адаптируется к уровню команды

Реал отказался от идеи продажи Тчуамени

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid

Новина українською

Мадридский "Реал" не планирует продавать полузащитника Орельена Тчуамени, несмотря на большое количество слухов.

Клуб не уверен в Тчуамени как в игроке стартового состава, но все же не планирует рассматривать предложения о его продаже. В Мадриде считают, что недостатки полузащитника связаны с адаптацией в клубе.

Ранее появилась информация о том, что "Ливерпуль" готов предложить за Тчуамени € 80 млн, а "Реал" не против такой сделки.

Орельен перешёл в "Реал" из "Монако" летом 2022 года. "Сливочные" заплатили за трансфер € 80 млн. В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 36 матчах "Реала" во всех турнирах.

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В статье: Реал (Мадрид) Орельен Тчуамени
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