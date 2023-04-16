Реал отказался от идеи продажи Тчуамени

Мадридский "Реал" не планирует продавать полузащитника Орельена Тчуамени, несмотря на большое количество слухов.

Клуб не уверен в Тчуамени как в игроке стартового состава, но все же не планирует рассматривать предложения о его продаже. В Мадриде считают, что недостатки полузащитника связаны с адаптацией в клубе.

Ранее появилась информация о том, что "Ливерпуль" готов предложить за Тчуамени € 80 млн, а "Реал" не против такой сделки.

Орельен перешёл в "Реал" из "Монако" летом 2022 года. "Сливочные" заплатили за трансфер € 80 млн. В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 36 матчах "Реала" во всех турнирах.