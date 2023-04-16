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Реал отказался от идеи продажи Тчуамени
В клубе считают, что игрок еще адаптируется к уровню команды
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid
Мадридский "Реал" не планирует продавать полузащитника Орельена Тчуамени, несмотря на большое количество слухов.
Клуб не уверен в Тчуамени как в игроке стартового состава, но все же не планирует рассматривать предложения о его продаже. В Мадриде считают, что недостатки полузащитника связаны с адаптацией в клубе.
Ранее появилась информация о том, что "Ливерпуль" готов предложить за Тчуамени € 80 млн, а "Реал" не против такой сделки.
Орельен перешёл в "Реал" из "Монако" летом 2022 года. "Сливочные" заплатили за трансфер € 80 млн. В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 36 матчах "Реала" во всех турнирах.
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