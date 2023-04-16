Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави - о новом контракте: Не думаю, что с этим будут какие-то проблемы
Коуч не беспокоится этим вопросом
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
Главный тренер "Барселоны" Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Хетафе" в 29-м туре чемпионата Испании, а также высказался о своём новом контракте.
"Хетафе" показывает агрессивный футбол, который позволил набрать им большое количество очков на "Колисеум Альфонсо Перес". Уверен, что "Барселону" ждёт сложный матч.
Эрик Гарсия? Номинально он является центральным защитником, но считаю, что Эрик сможет адаптироваться к роли опорного полузащитника, на которой уже выступал. У Гарсии есть хороший пас, скорость. Это профессионал своего дела.
Новый контракт? Признателен руководству за оценку моей работы. Мы ежедневно разговариваем, поэтому не уверен, что с новым соглашением возникнут проблемы. Однако сначала необходимо победить в чемпионате, а затем говорить о контракте", - сказал тренер.
Популярное сейчас
- Шахтер – Львов. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура чемпионата Украины
- Мудрик впервые провел за Челси все 90 минут. ВИДЕО действий украинца в матче против Брайтона
- Диего Коста забил в АПЛ впервые за 2169 дней
- Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО