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Хави - о новом контракте: Не думаю, что с этим будут какие-то проблемы

Испания
(1 голосов)

Коуч не беспокоится этим вопросом

Хави - о новом контракте: Не думаю, что с этим будут какие-то проблемы

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Хетафе" в 29-м туре чемпионата Испании, а также высказался о своём новом контракте.

"Хетафе" показывает агрессивный футбол, который позволил набрать им большое количество очков на "Колисеум Альфонсо Перес". Уверен, что "Барселону" ждёт сложный матч.

Эрик Гарсия? Номинально он является центральным защитником, но считаю, что Эрик сможет адаптироваться к роли опорного полузащитника, на которой уже выступал. У Гарсии есть хороший пас, скорость. Это профессионал своего дела.

Новый контракт? Признателен руководству за оценку моей работы. Мы ежедневно разговариваем, поэтому не уверен, что с новым соглашением возникнут проблемы. Однако сначала необходимо победить в чемпионате, а затем говорить о контракте", - сказал тренер.

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В статье: Барселона Хави "Хетафе"
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
16.04.2023 в 14:32
Ты сначала чемп выиграй. Не будет у него проблем блъ...
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