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Спортинг выкупил у Барселоны контракт Тринкау, - Фабрицио Романо

Испания
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Игрок продолжит играть на родине

Спортинг выкупил у Барселоны контракт Тринкау, - Фабрицио Романо

Getty Images

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Нападающий "Барселоны" Франсиску Тринкау, выступавший на правах аренды за "Спортинг", стал игроком португальской команды на полноценной основе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

За продажу 23-летнего португальца "Барселона" получила € 10 млн, а также ей полагается 50% со следующей перепродажи футболиста. У "сине-гранатовых" также будет опция обратного выкупа Тринкау за € 20–25 млн.

Напомним, Тринкау перешёл в "Барселону" из "Браги" летом 2020 года за € 31 млн. В нынешнем сезоне за "Спортинг" нападающий в 44 матчах забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Барселона Фабрицио Романо Франсишку Тринкан
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Источник:
Fabrizio Romano

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