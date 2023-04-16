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Спортинг выкупил у Барселоны контракт Тринкау, - Фабрицио Романо
Игрок продолжит играть на родине
Getty Images
Нападающий "Барселоны" Франсиску Тринкау, выступавший на правах аренды за "Спортинг", стал игроком португальской команды на полноценной основе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
За продажу 23-летнего португальца "Барселона" получила € 10 млн, а также ей полагается 50% со следующей перепродажи футболиста. У "сине-гранатовых" также будет опция обратного выкупа Тринкау за € 20–25 млн.
Напомним, Тринкау перешёл в "Барселону" из "Браги" летом 2020 года за € 31 млн. В нынешнем сезоне за "Спортинг" нападающий в 44 матчах забил 12 голов и отдал три результативные передачи.
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