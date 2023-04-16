Спортинг выкупил у Барселоны контракт Тринкау, - Фабрицио Романо

Нападающий "Барселоны" Франсиску Тринкау, выступавший на правах аренды за "Спортинг", стал игроком португальской команды на полноценной основе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

За продажу 23-летнего португальца "Барселона" получила € 10 млн, а также ей полагается 50% со следующей перепродажи футболиста. У "сине-гранатовых" также будет опция обратного выкупа Тринкау за € 20–25 млн.

Напомним, Тринкау перешёл в "Барселону" из "Браги" летом 2020 года за € 31 млн. В нынешнем сезоне за "Спортинг" нападающий в 44 матчах забил 12 голов и отдал три результативные передачи.