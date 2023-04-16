"Любой ценой". Месси очень хочет вернуться в Барселону

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси очень сильно хочет снова выступать за "Барселону". Об этом сообщил журналист Жоан Фонтес в своем Twitter.

Аргентинец хочет это сделать "любой" ценой. Он планирует вернуться на Камп Ноу.

Контракт Месси с ПСЖ истекает в конце текущего сезона. Пока у него нет конкретики на счет продления соглашения с французами, однако уже может вести переговоры на счет перехода в "Барселону". К каталонскому клубу Лео может присоединиться на правах свободного агента.

Однако "блауграна" пока не может себе позволить подписать своего воспитанника из-за финансовых ограничений. Ранее сообщалось, что спонсор из ОАЭ может инвестировать в каталонский клуб для того, чтобы это возвращение все же произошло.