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"Любой ценой". Месси очень хочет вернуться в Барселону

Испания
(1 голосов)

Лео хочет рассмотреть все варианты

"Любой ценой". Месси очень хочет вернуться в Барселону

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси очень сильно хочет снова выступать за "Барселону". Об этом сообщил журналист Жоан Фонтес в своем Twitter.

Аргентинец хочет это сделать "любой" ценой. Он планирует вернуться на Камп Ноу.

Контракт Месси с ПСЖ истекает в конце текущего сезона. Пока у него нет конкретики на счет продления соглашения с французами, однако уже может вести переговоры на счет перехода в "Барселону". К каталонскому клубу Лео может присоединиться на правах свободного агента.

Однако "блауграна" пока не может себе позволить подписать своего воспитанника из-за финансовых ограничений. Ранее сообщалось, что спонсор из ОАЭ может инвестировать в каталонский клуб для того, чтобы это возвращение все же произошло.

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
16.04.2023 в 15:20
Любой ценой... Так пусть тогда соглашается на любую зарплату, какую предложат и играет за любимую Барсу за тарелку супа, в чём проблема? Полуфинал кубка ради этого дела среалишке "проиграли", всё нормально, Сегунда не грозит, зелёный свет горит...
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