Хетафе - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Реал" вчера выиграл свой матч текущего тура Ла Лиги и сократил отставание от "Барсы" до десяти очков. Впрочем, расслабляться каталонцам рано: любая осечка "блауграна" может стать для мадридцев стимулом прибавлять в результатах. На этот раз "Барса" с серией из трех подряд сухих гостевых побед приехала к "Хетафе". Сможет ли продлить эту полосу?

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Чемпионат Испании 29-й тур

16 апреля. Начало в 17:15

"Хетафе" - "Барселона"

Трансляция – MEGOGO