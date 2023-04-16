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Хетафе - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
(1 голосов)

Лидер Ла Лиги приехал к одному из аутсайдеров

Хетафе - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

"Реал" вчера выиграл свой матч текущего тура Ла Лиги и сократил отставание от "Барсы" до десяти очков. Впрочем, расслабляться каталонцам рано: любая осечка "блауграна" может стать для мадридцев стимулом прибавлять в результатах. На этот раз "Барса" с серией из трех подряд сухих гостевых побед приехала к "Хетафе". Сможет ли продлить эту полосу?

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Чемпионат Испании 29-й тур
16 апреля. Начало в 17:15
"Хетафе" - "Барселона"
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В статье: Барселона "Хетафе"
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